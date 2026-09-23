Fenerbahçe'nin yıldızına sürpriz çağrı! "Kollarını açarak karşılayacaklar"
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu için eski kulübünden dikkat çeken bir açıklama geldi. Avrupa'nın dev ekibi, deneyimli oyuncunun ilerleyen yıllarda yeniden takıma dönme ihtimaline yeşil ışık yaktı. İşte detaylar... (FB Spor haberi)
Giriş Tarihi:
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de geride kalan 6 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.
Sarı-lacivertliler, topladığı 10 puanla milli araya girerken son haftada Eyüpspor karşısında farklı bir galibiyet elde etti.