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Fenerbahçe'nin yıldızına sürpriz çağrı! "Kollarını açarak karşılayacaklar"

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu için eski kulübünden dikkat çeken bir açıklama geldi. Avrupa'nın dev ekibi, deneyimli oyuncunun ilerleyen yıllarda yeniden takıma dönme ihtimaline yeşil ışık yaktı. İşte detaylar... (FB Spor haberi)

Giriş Tarihi:
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F.Bahçe'nin yıldızına sürpriz çağrı! "Kollarını açarak karşılayacaklar"

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de geride kalan 6 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

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F.Bahçe'nin yıldızına sürpriz çağrı! "Kollarını açarak karşılayacaklar"

Sarı-lacivertliler, topladığı 10 puanla milli araya girerken son haftada Eyüpspor karşısında farklı bir galibiyet elde etti.

F.Bahçe'nin yıldızına sürpriz çağrı! "Kollarını açarak karşılayacaklar"

Fenerbahçe, Kadıköy'de oynanan mücadelede rakibini 8-0 mağlup ederek dikkat çekici bir skora imza attı.

F.Bahçe'nin yıldızına sürpriz çağrı! "Kollarını açarak karşılayacaklar"

KADRODA ÖNEMLİ DĞEİŞİKLİKLER YAPILDI

Sezonun ilk bölümünde alınan sonuçların yanı sıra sarı-lacivertli takımın kadrosunda yapılan değişiklikler de gündem oldu.

F.Bahçe'nin yıldızına sürpriz çağrı! "Kollarını açarak karşılayacaklar"

Yönetim, yaz transfer döneminde ihtiyaç duyulan bölgelere önemli takviyeler yaparak kadronun gücünü artırmayı hedefledi.

F.Bahçe'nin yıldızına sürpriz çağrı! "Kollarını açarak karşılayacaklar"

GREENWOOD, AKE, MURİÇ...

Bu doğrultuda, Mason Greenwood ve Nathan Ake gibi isimler kadroya dahil edildi.

F.Bahçe'nin yıldızına sürpriz çağrı! "Kollarını açarak karşılayacaklar"

Vedat Muriç'in yeniden takıma katılması da taraftarlar tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

F.Bahçe'nin yıldızına sürpriz çağrı! "Kollarını açarak karşılayacaklar"

Fenerbahçe ayrıca, Kofi Oppong gibi genç oyuncular için de yatırım yaptı.

F.Bahçe'nin yıldızına sürpriz çağrı! "Kollarını açarak karşılayacaklar"

Sarı-lacivertlilerin hücum hattındaki en dikkat çekici hamlelerinden biri ise forvet bölgesine gerçekleştirildi.

F.Bahçe'nin yıldızına sürpriz çağrı! "Kollarını açarak karşılayacaklar"

Bu transfer, hem Türkiye'de hem de Avrupa'da geniş yankı uyandırırken oyuncunun kariyeri nedeniyle beklentiler de yükseldi. Ancak söz konusu oyuncunun geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme Belçika'dan geldi.

F.Bahçe'nin yıldızına sürpriz çağrı! "Kollarını açarak karşılayacaklar"

ANDERLECHT'TEN FLAŞ AÇIKLAMA

Fenerbahçe'nin 33 yaşındaki forveti Romelu Lukaku için eski kulübü Anderlecht'ten flaş bir açıklama geldi.

F.Bahçe'nin yıldızına sürpriz çağrı! "Kollarını açarak karşılayacaklar"

LUKAKU İHTİMALİNİ DÜŞÜNÜYORLAR

Anderlecht cephesinde Lukaku'nun gelecekte yeniden kulübün formasını giyme ihtimali tamamen göz ardı edilmiyor.

F.Bahçe'nin yıldızına sürpriz çağrı! "Kollarını açarak karşılayacaklar"

BAŞKANDAN AÇIKLAMA GELDİ

Kulüp başkanı Michael Verschueren, Lukaku'nun şu an Fenerbahçe'yi tercih ettiğini belirtirken ekomomik şartların Anderlecht açısından önemli bir engel olduğunu söyledi.

F.Bahçe'nin yıldızına sürpriz çağrı! "Kollarını açarak karşılayacaklar"

"ARAMIZDA DOSTANE BİR İLİŞKİ VAR"

Konuyla ilgili konuşan Verschueren, "Bilmiyorum. Aramızda dostane bir iletişim var ancak bugün Fenerbahçe'yi seçti. Orada işler iyi giderse sözleşmesini de uzatabilir. Anderlecht, Türk kulüplerinin sunduğu finansal şartlarla zaten rekabet edemez." ifadelerini kullandı.

F.Bahçe'nin yıldızına sürpriz çağrı! "Kollarını açarak karşılayacaklar"

Öte yandan Anderlecht muhabiri Jurgen Geril de Belçika devinin Lukaku'yu gelecekte yeniden görmek isteyebileceğini belirtti.

F.Bahçe'nin yıldızına sürpriz çağrı! "Kollarını açarak karşılayacaklar"

"KOLLARINI AÇARAK KARŞILARLAR"

Sjotcast programında konuşan Geril, Belçika devinin Lukaku'yu hâlâ kollarını açarak karşılayacağını ve oyuncunun maddi açıdan fedakarlık yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Bununla birlikte Geril, özellikle Lukaku'nun mevcut oyun sisteminde Napoli'de geçirdiği kayıp sezonun ardından fiziksel açıdan yeniden hazır olduğunu kanıtlaması gerektiği için daha temkinli bir yaklaşım olduğunu belirtti.

F.Bahçe'nin yıldızına sürpriz çağrı! "Kollarını açarak karşılayacaklar"

Ek olarak, Belçikalı futbolcu da Anderlecht'e geri dönmek istediğini inkar etmemişti.

F.Bahçe'nin yıldızına sürpriz çağrı! "Kollarını açarak karşılayacaklar"

"BİR SEZONLUK SÖZLEŞMENİN ARDINDAN EVE DÖNECEĞİM"

Lyon maçından sonra konuşan 33 yaşındaki yıldız, "Bir sezonluk sözleşme imzaladım ve bir sezon daha uzatma opsiyonum var. Umarım bu iki yılı tamamlayabilirim, ardından eve döneceğim." ifadelerini kullanmıştı.

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