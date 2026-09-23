Geçmiş yıllarda Fenerbahçe formasını terleten Nijeryalı eski futbolcu Emmanuel Emenike, Fenerbahçe'yi ziyaret etti.

2011/12 ve 2013/17 yılları arasında Fenerbahçe formasını terleten Emmanuel Emenike, eski kulübünü ziyaret etti.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada,

"Fenerbahçe'mizin eski futbolcularından Emmanuel Emenike, kulübümüzü ziyaret ederek Genel Sekreterimiz Mahmut Uslu ile bir araya geldi.



Nijeryalı eski futbolcumuzun ziyaretinde Yönetim Kurulu Üyelerimiz Tanju Kaya ve Savaş Adalet de yer aldı. Sarı lacivertli formamızla önemli anılar biriktiren Emenike, yıllar sonra yeniden mabedimizde bulunmanın mutluluğunu yaşarken, Yönetim Kurulu Üyelerimizle geçmiş günleri yad etti.



Ziyaretin ardından Genel Sekreterimiz Mahmut Uslu, Emenike'ye Fenerbahçemizde görev yaptığı dönemde giydiği 29 numaralı formamızı hediye etti.

"BURADA OLMAK BÜYÜK MUTLULUK"



Ziyaretiyle ilgili duygularını paylaşan Emenike, "Harika hissediyorum. Burada olmak benim için çok büyük bir mutluluk. Bu sıcak karşılamayı hissetmek beni inanılmaz heyecanlandırıyor. Herkesi yeniden gördüğüm için çok mutlu ve fazlasıyla heyecanlıyım. Taraftarlarımızla aramızdaki bağın halâ devam etmesinden çok memnunum çünkü biz bu kulüpte kocaman bir aileyiz. Bu yüzden onlarla sürekli konuşmak ve sohbet etmek benim için çok önemli. Maçlar sırasında da bana her zaman sorular soruyorlar. Onlarla sık sık konuşarak iletişimimi sürdürüyorum. Bu diyaloğumuzun bu şekilde olmasından çok büyük mutluluk duyuyorum." dedi." ifadeleri kullanıldı.