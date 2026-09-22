CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Milan Skriniar: Fenerbahçe duygusal açıdan...

Fenerbahçe kaptanı Milan Skriniar, Slovakya Milli Takımı kampında sarı-lacivertli kulüple ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yıldız savunmacı, Fenerbahçe'deki atmosferden övgüyle bahsederken kulübün büyüklüğüne vurgu yaptı.

Giriş Tarihi:
Milan Skriniar: Fenerbahçe'de üç teknik direktör, üç başkan ve üç genel direktör gördüm

Slovakya Milli Takımı oyuncuları, Uluslar Ligi'nde oynayacağı 4 maçlık seri öncesinde salı günü öğle saatlerinde antrenmanlarını sürdürüyor.

A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
Milan Skriniar: Fenerbahçe'de üç teknik direktör, üç başkan ve üç genel direktör gördüm

Antrenman öncesinde ise kaptan Milan Škriniar, milli takımdaki atmosfer ve Fenerbahçe'deki günleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Milan Skriniar: Fenerbahçe'de üç teknik direktör, üç başkan ve üç genel direktör gördüm

"BİZİ BEKLEYEN MAÇLARA HAZIRLANIYORUZ"

Milli takımdaki ortamdan bahseden Skriniar, "Kendimi harika hissediyorum, her milli takım kampına geldiğimde olduğu gibi. Son iki kampta sakatlığım nedeniyle yer alamadığım için burada olmaktan daha da mutluyum. Burada, bizim için yeni bir ortamdayız. Hazırız ve bizi bekleyen maçlara hazırlanıyoruz." dedi.

Milan Skriniar: Fenerbahçe'de üç teknik direktör, üç başkan ve üç genel direktör gördüm

"3 TEKNİK DİREKTÖR, 3 BAŞKAN, 3 GENEL DİREKTÖR GÖRDÜM"

Fenerbahçe'deki günlerinden bahseden Slovak oyuncu, "Fenerbahçe'de işler her zaman çılgınca(gülerek). Orada bir buçuk yıldır bulunuyorum ve bu süre içerisinde üç teknik direktör, üç başkan ve üç genel direktör gördüm. Duygusal açıdan adeta bir salıncak gibi. Fenerbahçe devasa bir kulüp.

Milan Skriniar: Fenerbahçe'de üç teknik direktör, üç başkan ve üç genel direktör gördüm

"BU İNANILMAZ BİR ŞEY"

18 yılın ardından Şampiyonlar Ligi'ne yükselmeyi başardık. Bu inanılmaz bir şey. Şimdi gruptan çıkmak istiyoruz.

Milan Skriniar: Fenerbahçe'de üç teknik direktör, üç başkan ve üç genel direktör gördüm

"LİGİN KALİTESİ ÇOK YÜKSEK"

Takımdaki atmosfer iyi. Lige istediğimiz gibi başlayamadık ancak zirveye yaklaşmaya çalışıyoruz. Olmak istediğimiz yer orası ve ligi kazanmak istiyoruz. Bunun kolay olmayacağını biliyoruz. Ligin kalitesi çok yüksek, Avrupa'dan büyük oyuncular ve teknik direktörler geliyor." sözlerini sarf etti.

#Fenerbahçe #Milan Skriniar
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
F.Bahçe'den ayrılmak istiyor! İsmail Kartal...
Sonraki Haber
F.Bahçe'den ayrılmak istiyor! İsmail Kartal...