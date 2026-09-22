Milan Skriniar: Fenerbahçe'de üç teknik direktör, üç başkan ve üç genel direktör gördüm

Milan Skriniar: Fenerbahçe duygusal açıdan...
Fenerbahçe kaptanı Milan Skriniar, Slovakya Milli Takımı kampında sarı-lacivertli kulüple ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yıldız savunmacı, Fenerbahçe'deki atmosferden övgüyle bahsederken kulübün büyüklüğüne vurgu yaptı.
Slovakya Milli Takımı oyuncuları, Uluslar Ligi'nde oynayacağı 4 maçlık seri öncesinde salı günü öğle saatlerinde antrenmanlarını sürdürüyor.
Antrenman öncesinde ise kaptan Milan Škriniar, milli takımdaki atmosfer ve Fenerbahçe'deki günleri hakkında açıklamalarda bulundu.