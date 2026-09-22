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Aziz Yıldırım'dan Eyüpspor maçı öncesi takıma gözdağı! "Herkes gider..."

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Eyüpspor'u 8-0'lık tarihi skorla mağlup etmeyi başardı. Sarı-lacivertli ekipte tarihi karşılaşma öncesinde Aziz Yıldırım'ın takımla yaptığı görüşme gündem oldu. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Giriş Tarihi:
Aziz Yıldırım'dan Eyüpspor maçı öncesi takıma gözdağı! "Herkes gider..."

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Eyüpspor'u konuk etti.

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Aziz Yıldırım'dan Eyüpspor maçı öncesi takıma gözdağı! "Herkes gider..."

Kanarya bu mücadeleden 8-0'lık tarihi bir skorla galip ayrılmayı başardı.

Aziz Yıldırım'dan Eyüpspor maçı öncesi takıma gözdağı! "Herkes gider..."

Sarı-lacivertlilerin 4 golünü Kosovalı yıldız Vedat Muriç kaydetti.

Aziz Yıldırım'dan Eyüpspor maçı öncesi takıma gözdağı! "Herkes gider..."

Fenerbahçe'de diğer gollerin; 2'sini Mason Greenwood atarken Guendouzi ve İrfan Can Kahveci de birer kez ağları havalandırdı.

Aziz Yıldırım'dan Eyüpspor maçı öncesi takıma gözdağı! "Herkes gider..."

Kanarya'nın gövde gösterisi yaptığı maçın ardından o flaş gerçek gün yüzüne çıktı.

Aziz Yıldırım'dan Eyüpspor maçı öncesi takıma gözdağı! "Herkes gider..."

Fenerbahçe'de mutluluk rüzgarları eserken başkan Aziz Yıldırım'ın Eyüpspor maçı öncesinde İsmail Kartal ile ilgili flaş sözler sarf ettiğ iddia edildi.

Aziz Yıldırım'dan Eyüpspor maçı öncesi takıma gözdağı! "Herkes gider..."

Takvim'in haberine göre; Sarı-lacivertlilerin başkanı Aziz Yıldırım, Eyüpspor maçı öncesinde, "Teknik direktörümüz İsmail Kartal'a sonuna kadar güveniyorum.

Aziz Yıldırım'dan Eyüpspor maçı öncesi takıma gözdağı! "Herkes gider..."

Onun önderliğinde sizlerin büyük başarılara imza atacağını düşünüyorum. Herkes gider o kalır!" dedi.

Aziz Yıldırım'dan Eyüpspor maçı öncesi takıma gözdağı! "Herkes gider..."

Bu konuşmalardan sonra duygulanan İsmail hocanın, Aziz Yıldırım'a teşekkür ettiği gelen haberler arasında.

Aziz Yıldırım'dan Eyüpspor maçı öncesi takıma gözdağı! "Herkes gider..."

Farklı Eyüpspor maçından sonra da Yıldırım'ın İsmail Kartal'ı telefonla aradığı ve özel olarak tebrik ettiği öğrenildi. Bilindiği gibi Roma maçından sonra istifa kararı alan İsmail Kartal, yönetimin ikna süreci sonrası görevine devam etmişti.

Aziz Yıldırım'dan Eyüpspor maçı öncesi takıma gözdağı! "Herkes gider..."

Roma maçı sonrası Gaziantep FK deplasmanından beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, son maçında ise Eyüpspor'u farklı bir skorla devirdi.

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