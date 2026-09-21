Spor yazarları Fenerbahçe-Eyüpspor maçını yorumladı: Kadıköy'de beyaz sayfa açıldı

Trendyol Süper Lig'de 6. hafta, Fenerbahçe'nin Eyüpspor karşısında aldığı net bir galibiyete sahne oldu. Sarı-lacivertliler, evinde ağırladığı rakibini 8-0 mağlup ederken, ilk yarıda soyunma odasına 5-0'lık üstünlükle gitti. Fenerbahçe böylece 32 yıl sonra 8 gollük bir lig galibiyetine ulaşarak dikkat çeken bir istatistiğe imza attı. Fotomaç gazetesi yazarları Fenerbahçe-Eyüpspor maçını dikkat çeken ifadelerle yorumladı. İşte o yazılar... (FB Spor haberleri)