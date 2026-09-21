Spor yazarları Fenerbahçe-Eyüpspor maçını yorumladı: Kadıköy'de beyaz sayfa açıldı
Trendyol Süper Lig'de 6. hafta, Fenerbahçe'nin Eyüpspor karşısında aldığı net bir galibiyete sahne oldu. Sarı-lacivertliler, evinde ağırladığı rakibini 8-0 mağlup ederken, ilk yarıda soyunma odasına 5-0'lık üstünlükle gitti. Fenerbahçe böylece 32 yıl sonra 8 gollük bir lig galibiyetine ulaşarak dikkat çeken bir istatistiğe imza attı. Fotomaç gazetesi yazarları Fenerbahçe-Eyüpspor maçını dikkat çeken ifadelerle yorumladı. İşte o yazılar... (FB Spor haberleri)
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Fenerbahçe'ye ilaç gibi gelen bir galibiyet oldu. Fenerbahçe adeta leblebi gibi gol atarken, Eyüpspor sürekli santra yapmak zorunda kaldı. Maçın hemen başında Greenwood ile gelen gol, Kadıköy'de Fenerbahçe'nin farka gideceğinin sinyalini verdi. Tek kale bir maç oldu. Eyüpspor'un çok zayıf bir kadrosu var. Futbol bilgisine hayranlık duyduğum ve çok iyi bir teknik adam olduğuna inandığım Özhan Pulat ne yapsın ki bu kadro ile...
Eyüpspor ocak ayında kadrosunu güçlendirmeli. Yoksa bu ligde kalıcı olmaları çok zor. Maç daha birinci dakikadan itibaren karınca ile filin savaşına döndü. Fenerbahçe tam 8 gol atarken birçok gol pozisyonundan da yararlanamadı. İki takım arasındaki güç ve kalite farkı, güneş ışığı ile mum aydınlığı misaliydi.
İsmail Kartal'ın istifa edip, tekrar geri dönmesiyle türbülansa giren Fenerbahçe, bu tarihi galibiyet ile kendine geldi. Milli maç arasına çok moralli girdi. Bir gün öncesinden Trabzonspor'un Galatasaray'ı farkı mağlup etmesi, Fenerbahçe'yi Eyüpspor maçına öyle bir motive etmiş ki... Ayağına topu alan her oyuncu, rakip kalede gol aradı. Vedat Muriç ve Greenwood'un ön plana çıktığı bir maç oldu. Kadıköy'de tribünleri dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, art arda gelen gollerle harika bir pazar günü yaşamış oldular. Fenerbahçe, Eyüpspor karşısında aldığı şaşaalı galibiyet ile şampiyonluk yarışına dört elle sarıldı. İsmail Kartal, koltuğunu sağlamlaştırdı. En önemlisi ise taraftarın, takıma olan güveni arttı. Fenerbahçe, dün Kadıköy'de beyaz bir sayfa açtı. Bu sayfaya tarihi sezonun ilk sonucunu yazdı: 8-0.