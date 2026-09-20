Mason Greenwood: Daha fazla da olabilirdi

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, Eyüpspor'u 8-0'lık skorla mağlup etti. Maçın ardından Mason Greenwood açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, Eyüpspor'u 8-0'lık skorla mağlup etti. Maçın ardından Mason Greenwood açıklamalarda bulundu.



İŞTE O SÖZLER

"Tabii ki iyi bir maç çıkardık. Takım disiplinli oynadı. 8 gol atmayı başardık, bu harika ama daha fazla da olabilirdi. Genel olarak performansımızdan mutluyum. Açıkçası çok iyi oynadğımız pek çok maç oldu. Deplasmanda şans yanımızda değildi. Şans bugün tamamen yanımızdaydı. Bu yüzden 8 gol attık. Bu milli arada gelişmemiz gereken şeylere odaklanacağız. Daha fazla gol atmamız gerektiğini söyledik devre arasında, her zaman gol atmalıyız. Ne kadar çok pratiğe dökersek daha doğal hale geliyor. Çok fazla maç var ve çok fazla maç kazanmalıyız. Milli arada toparlanacağız."