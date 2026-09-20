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Fenerbahçe'den Trabzonspor-Galatasaray maçı sonrası Okan Buruk tepkisi!

Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un açıklamalarının yayıncı kuruluşta aktarılmasına tepki gösterdi.

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Fenerbahçe'den Trabzonspor-Galatasaray maçı sonrası Okan Buruk tepkisi!

Fenerbahçe, Trabzonspor-Galatasaray maçı sonrası bir açıklama yayınladı.

Yapılan duyuruda, "Yayıncı kuruluşun, kırmızı kart gören rakip takım teknik direktörünün hakem kararına ilişkin sözlerini kendi muhabiri aracılığıyla kamuoyuna aktarmasını dikkatle takip ettik. Fenerbahçe'nin yıllardır tartışmalı kırmızı kartları, penaltı beklediği pozisyonları ve VAR kararları neden aynı hassasiyetle gündeme taşınmadı? Talebimiz ayrıcalık değil, her kulübe aynı şekilde uygulanan eşit yayıncılık standardıdır. Bu standardın sağlanması adına beIN SPORTS yönetiminden gerekli açıklamayı ve düzeltmeleri bekliyoruz. Aksi hâlde, yayıncı kuruluşla ilişkilerimizi askıya alma seçeneğini değerlendireceğimizi kamuoyuna bildiriyoruz." ifadeleri yer aldı.

#Fenerbahçe #Trabzonspor #Galatasaray
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