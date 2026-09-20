Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet! İşte İsmail Kartal'ın Eyüpspor maçı muhtemel 11'i

Son dönemde aldığı sonuçlarla beklentilerin altında kalan Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler karşılaşmadan galip ayrılarak milli araya moralli gitmeyi hedefliyor. İşte karşılaşmanın muhtemel ilk 11'leri... (FB spor haberi)

Son yıllarda şampiyonluk özlemini bir türlü dindiremeyen F.Bahçe, mutlak şampiyonluk parolasıyla başladığı sezonda ilk haftalarda hedefinden uzak kaldı. Son 8 yılın en kötü başlangıcını yapan sarı-lacivertliler, 5 hafta sonunda sadece 7 puan toplayabildi. Ayrıca 3 resmi maçtır galibiyete hasret kalan İsmail Kartal'ın öğrencileri, milli ara öncesinde kazanarak moral bulmak istiyor. Henüz sezonun başında olduğu için her kaybı telafi etme şansı bulunan F.Bahçe, konuk edeceği Eyüpspor'u yenmek istiyor.



SEMEDO DÖNÜYOR



Chobani Stadı'nda oynanacak maç öncesinde 3 puandan başka bir şey düşünmeyen Fenerbahçe, milli arayı da sıkı bir çalışma ile geçerek Süper Lig'de yeniden rakiplerine yaklaşmanın hesaplarını yapıyor. Bugün Süper Lig'de yeni bir sayfa açıp yeni bir başlangıç yapmak isteyen sarı-lacivertli takımda sakatlığı geçen Asensio'nun bugünkü süre alması bekleniyor. Forvette ise Vedat Muriç'in oyuna başlaması planlanıyor. Mert Müldür'ün sakatlığı nedeniyle Semedo'nun da formasına yeniden kavuşması bekleniyor.



TEK EKSİK MÜLDÜR



Kritik Eyüpspor mücadelesi öncesinde F.Bahçe'de bir eksik oyuncu bulunuyor. Marco Asensio'nun iyileşip takımla birlikte çalışmalara başlamasının ardından sarı-lacivertlilerde sadece Mert Müldür maç kadrosunda olmayacak. Milli futbolcu, antrenmanda dizinden aldığı darbe sonrası sakatlanmıştı.



HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI



Sarı-lacivertli takımda bugün oynanacak Eyüpspor mücadelesinin hazırlıkları tamamlandı. Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde çalışan Fenerbahçe'de antrenmana Asensio katılırken, sakatlığı bulunan Mert Müldür yer almadı. Eyüpspor maçının taktiğini çalışan sarı-lacivertliler, hazırlıklarını tamamladı ve maç saatini beklemeye başladı.



KARTAL'IN BASKI PLANI



Teknik direktör İsmail Kartal, Eyüpspor maçında ön alan baskısını sıkı tutmak istiyor. Üst üste yaşanan puan kayıplarının ardından hata yapmak istemeyen Kartal, rakibi karşısında rahat bir galibiyet alabilmek için oyuncularına 'Hücum' emri verdi.



RAKİBİNE YENİLMEDİ



Süper Lig tarihinde bugüne kadar Eyüpspor ile 4 kez karşı karşıya gelen F.Bahçe, rakibine hiç yenilmedi. Geride kalan 4 maçta sarı-lacivertliler 2 galibiyet elde ederken, iki takım 2 kez de berabere kaldı. Taraflar arasında oynanan maçlarda Fenerbahçe 9 gol atarken, Eyüpspor 5 golle karşılık verdi.



ORTA SAHA DEĞİŞECEK



Eyüpspor maçı öncesi F.Bahçe'de orta sahada değişikliğe gidilecek. Asensio'nun yokluğunda Roma maçında Bertuğ, Gaziantep mücadelesinde ise İsmail forma giymişti. Bugün Kante ve Guendouzi ikilisini bozmayacak olan İsmail Kartal, üçüncü tercihini hücum oyuncusundan yana kullanacak.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER:

Fenerbahçe: EDERSON, SEMEDO, AKE, SKRINIAR, BROWN, KANTE, GUENDOUZI, GREENWOOD, OĞUZ, KEREM, MURİÇ

Eyüpspor: MOLDOVAN, EL YAMIQ, TALHA, GIORDANO, JULES, DAVID COSTA, RAUX YAO, MICHALAK, MASSANGA, ABDULLAHI, BOUTOBBA