Fenerbahçe Tarfin-Dubai Basketbol | CANLI (EuroLeague Süper Kupa 3.'lük maçı)

EuroLeague Süper Kupa organizasyonunun 3.'lük maçında Fenerbahçe Tarfin, Dubai Basketbol ile karşı karşıya geliyor. Etihad Arena'da oynanacak mücadelede sarı-lacivertli ekip, organizasyonu galibiyetle tamamlamak istiyor. Dubai Basketbol ise sahadan galibiyetle ayrılarak üçüncülüğü elde etmeyi hedefliyor. Fenerbahçe Tarfin-Dubai Basketbol karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...