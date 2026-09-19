Fenerbahçe Tarfin-Dubai Basketbol | CANLI (EuroLeague Süper Kupa 3.'lük maçı)
EuroLeague Süper Kupa organizasyonunun 3.'lük maçında Fenerbahçe Tarfin, Dubai Basketbol ile karşı karşıya geliyor. Etihad Arena'da oynanacak mücadelede sarı-lacivertli ekip, organizasyonu galibiyetle tamamlamak istiyor. Dubai Basketbol ise sahadan galibiyetle ayrılarak üçüncülüğü elde etmeyi hedefliyor. Fenerbahçe Tarfin-Dubai Basketbol karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
EuroLeague Süper Kupa organizasyonunun 3.'lük maçında Fenerbahçe Tarfin ile Dubai Basketbol kozlarını paylaşıyor. Etihad Arena'da oynanacak mücadelede iki takım da organizasyonu galibiyetle tamamlamak için sahaya çıkıyor. Fenerbahçe Tarfin-Dubai Basketbol karşılaşmasına dair tüm gelişmeleri haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
İLK ÇEYREK: Fenerbahçe Tarfin 22-21 Dubai
2. ÇEYREK: Fenerbahçe Tarfin 47-39 Dubai
(3. ÇEYREK OYNANIYOR)
FENERBAHÇE TARFİN - DUBAİ BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe Tarfin ile Dubai Basketbol arasındaki EuroLeague Süper Kupa 3.'lük maçı 19 Eylül Cumartesi günü TSİ 17.00'de başladı. Karşılaşma Etihad Arena'da oynanıyor.
FENERBAHÇE TARFİN - DUBAİ BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Tarfin-Dubai Basketbol karşılaşması S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.