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Fenerbahçe'de Romelu Lukaku için olay sözler! "İzlenebilecek gibi değildi"

Belçika Milli Takımı'nın aday kadrosuna çağrılan Romelu Lukaku hakkında ülkesinden çarpıcı bir yorum geldi. Johan Boskamp, Fenerbahçe'deki performansı üzerinden tecrübeli golcüye sert eleştiriler yöneltti.

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Fenerbahçe'de Romelu Lukaku için olay sözler! "İzlenebilecek gibi değildi"

Mark van Bommel, Belçika Milli Takımı'nın başındaki ilk aday kadrosunu açıklarken Fenerbahçe forması giyen Romelu Lukaku hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

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Fenerbahçe'de Romelu Lukaku için olay sözler! "İzlenebilecek gibi değildi"

18 Eylül Cuma günü gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan deneyimli teknik adam, yıldız futbolcunun sarı lacivertlilerde henüz düzenli olarak ilk 11'de yer almamasını doğal karşıladığını belirtti.

Fenerbahçe'de Romelu Lukaku için olay sözler! "İzlenebilecek gibi değildi"

"TEMEL KADROYA GİRECEĞİNE İNANIYORUM"

Lukaku'nun Fenerbahçe'deki durumuna değinen Van Bommel, "Fenerbahçe'de bir süre beklemesini normal karşılıyorum. Yeni bir kulüp, farklı bir forvet. Ona zaman tanıyor. Temel kadroya gireceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de Romelu Lukaku için olay sözler! "İzlenebilecek gibi değildi"

Belçikalı teknik adam, Lukaku'nun sahip olduğu özel özelliklere de dikkat çekerek, "Onun neredeyse hiç göremediğiniz özel bir kalitesi var. Sahada ve saha dışında çok önemli. Ona da söyledim: Onu gruba yaptığı iyi katkı nedeniyle seçmiyorum, sahip olduğu özel nitelikler nedeniyle seçiyorum" dedi.

Fenerbahçe'de Romelu Lukaku için olay sözler! "İzlenebilecek gibi değildi"

Van Bommel, Lukaku'nun milli takımdaki rolüne ilişkin ise "Oyunculardan en iyi verimi almak benim görevim. Romelu da bunun önemli bir parçası" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe'de Romelu Lukaku için olay sözler! "İzlenebilecek gibi değildi"

LUKAKU İÇİN "SÜPER YEDEK" İHTİMALİ

Van Bommel'in açıklamalarında en dikkat çeken noktalardan biri ise Lukaku'nun ilk 11'deki durumuyla ilgili oldu. Yeni teknik adam, yıldız golcünün milli takımda her maç ilk 11'de başlamayacağının sinyalini verdi.

Fenerbahçe'de Romelu Lukaku için olay sözler! "İzlenebilecek gibi değildi"

Lukaku'nun geçtiğimiz Dünya Kupası'nda olduğu gibi "süper yedek" olarak kullanılıp kullanılmayacağı sorusuna Van Bommel, "Bu kesinlikle olabilir. Her halükarda dört maçın dördünde de ilk 11'de başlamayacak" cevabını verdi.

Fenerbahçe'de Romelu Lukaku için olay sözler! "İzlenebilecek gibi değildi"

BOSKAMP'TAN LUKAKU'YA ELEŞTİRİ

Belçika'da Van Bommel'in Lukaku'ya yönelik olumlu ifadeleri gündem olurken, Johan Boskamp ise yıldız futbolcunun milli takıma seçilmesini dikkat çekici buldu.

Fenerbahçe'de Romelu Lukaku için olay sözler! "İzlenebilecek gibi değildi"

Boskamp, "Türkiye'de hâlâ ilk 11'deki yerini kazanamamış olmasına rağmen kadroya alınmasını oldukça dikkat çekici buluyorum. Özellikle de Van Bommel'in her maçta forma giymeyeceğini söylemesinin ardından" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de Romelu Lukaku için olay sözler! "İzlenebilecek gibi değildi"

Deneyimli futbol yorumcusu, Lukaku'nun Fenerbahçe'deki performansıyla ilgili de sert ifadeler kullandı. Boskamp, "Belki de bu yeni gerçekliktir ve Romelu bundan sonra yedek kulübesinde oturacaktır.

Fenerbahçe'de Romelu Lukaku için olay sözler! "İzlenebilecek gibi değildi"

Her maçta beş gol atmasını ummaya devam ediyorum ancak bu sezon ondan gördüklerim izlenebilecek gibi değildi" dedi.

Fenerbahçe'de Romelu Lukaku için olay sözler! "İzlenebilecek gibi değildi"

PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla 7 maçta 170 dakika forma şansı bulan Romelu Lukaku, henüz gol veya asist katkısı üretemedi.

Fenerbahçe'de Romelu Lukaku için olay sözler! "İzlenebilecek gibi değildi"

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