Fenerbahçe'de Romelu Lukaku için olay sözler! "İzlenebilecek gibi değildi"
Belçika Milli Takımı'nın aday kadrosuna çağrılan Romelu Lukaku hakkında ülkesinden çarpıcı bir yorum geldi. Johan Boskamp, Fenerbahçe'deki performansı üzerinden tecrübeli golcüye sert eleştiriler yöneltti.
Mark van Bommel, Belçika Milli Takımı'nın başındaki ilk aday kadrosunu açıklarken Fenerbahçe forması giyen Romelu Lukaku hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
18 Eylül Cuma günü gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan deneyimli teknik adam, yıldız futbolcunun sarı lacivertlilerde henüz düzenli olarak ilk 11'de yer almamasını doğal karşıladığını belirtti.