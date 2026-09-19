İsmail Kartal'dan flaş karar! Fenerbahçe'de sistem değişiyor
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında evinde Eyüpspor'u ağırlayacak. Ligde son dönemde aldığı kötü sonuçların ardından Eyüpspor karşısında mutlak 3 puan hedefleyen sarı lacivertlilerde flaş bir gelişme yaşandı. Teknik Direktör İsmail Kartal'ın, Eyüpspor müsabakasında formasyon değişikliğine gideceği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Giriş Tarihi:
PAYLAŞ
ABONE OL
YAZI
Fenerbahçe pazar akşamı evinde oynayacağı Eyüpspor maçıyla beraber yaralarını sarmak istiyor.
Süper Lig'de son 2 maçta Beşiktaş'a 2-1 yenilen, Gaziantep ile de 0-0 berabere kalan Kanarya, Şampiyonlar Ligi'nde de Roma karşısında 1-1'lik beraberlik almıştı.
Son 3 maçında kazanamayan sarı-lacivertliler, pazar akşamı Kadıköy'de yeni bir sayfa açarak çıkışa geçmek isteyecek.
Taraftarlarının önünde Eyüpspor'u yenmek isteyen futbolcular, milli araya da rahat girmeyi hedefliyor.
FARK AZALABİLİR
Fotomaç'ın haberine göre, teknik direktör İsmail Kartal ve yardımcıları da takıma milli ara öncesi Kadıköy'de gelecek bir galibiyetin önemine vurgu yapıyor.
Süper Lig'in 6. haftasında bu akşam oynanacak Trabzonspor- Galatasaray ve pazar günkü Amed-Beşiktaş mücadelelerinden çıkacak sonuçlara göre puan farkının azalma şansının olduğunu dile getiren sarı-lacivertli teknik heyet; Eyüpspor maçına bu açıdan büyük önem veriyor.
Güzel bir galibiyetle takım ve taraftarların da yeniden kenetleneceği vurgulanıyor.
YILDIRIM'DAN TAM DESTEK
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Eyüpspor maçı öncesi teknik heyet ve takıma tam destek veriyor.
Futbolcularla tek tek ilgilenen ve İsmail Kartal'a da güven veren Başkan Aziz Yıldırım, Kadıköy'de alınacak 3 puanın önemine vurgu yaptı.
Kadıköy'de taraftarlarına 3 puan hediye etmeleri gerektiğini Aziz Yıldırım, sık sık ligin uzun bir maraton olduğunu ve yeniden zirveye yaklaşacaklarını belirtiyor.
SİSTEM PLANLARI
Süper Lig'de ilk 5 haftada 8 puan yitiren Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal, yardımcılarıyla beraber yoğun mesai harcıyor.
Tecrübeli çalıştırıcı, hem takım formasyonu üzerinde hem de hücum hattında özel çalışmalar yürütüyor.
10 numara eksikliğinde 3'lü savunmaya dönmeyi planlayan Kartal, 3-4-3 ve 3-5-2 formasyonlarını denemek istiyor.
Forvette Vedat Muriç ve Romelu Lukaku ikilisini yan yana oynatmayı da düşünen deneyimli teknik adamın özellikle milli arada bu konular üzerinde detaylı çalışmalar yapacağı belirtildi.
Teknik Direktör İsmail Kartal'ın Süper Lig'de yeni bir galibiyet serisi başlatacak planlar üzerinde çalıştığı kaydedildi.