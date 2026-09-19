CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

İsmail Kartal'dan flaş karar! Fenerbahçe'de sistem değişiyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında evinde Eyüpspor'u ağırlayacak. Ligde son dönemde aldığı kötü sonuçların ardından Eyüpspor karşısında mutlak 3 puan hedefleyen sarı lacivertlilerde flaş bir gelişme yaşandı. Teknik Direktör İsmail Kartal'ın, Eyüpspor müsabakasında formasyon değişikliğine gideceği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Giriş Tarihi:
İsmail Kartal'dan flaş karar! Fenerbahçe'de sistem değişiyor

Fenerbahçe pazar akşamı evinde oynayacağı Eyüpspor maçıyla beraber yaralarını sarmak istiyor.

A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
İsmail Kartal'dan flaş karar! Fenerbahçe'de sistem değişiyor

Süper Lig'de son 2 maçta Beşiktaş'a 2-1 yenilen, Gaziantep ile de 0-0 berabere kalan Kanarya, Şampiyonlar Ligi'nde de Roma karşısında 1-1'lik beraberlik almıştı.

İsmail Kartal'dan flaş karar! Fenerbahçe'de sistem değişiyor

Son 3 maçında kazanamayan sarı-lacivertliler, pazar akşamı Kadıköy'de yeni bir sayfa açarak çıkışa geçmek isteyecek.

İsmail Kartal'dan flaş karar! Fenerbahçe'de sistem değişiyor

Taraftarlarının önünde Eyüpspor'u yenmek isteyen futbolcular, milli araya da rahat girmeyi hedefliyor.

İsmail Kartal'dan flaş karar! Fenerbahçe'de sistem değişiyor

FARK AZALABİLİR

Fotomaç'ın haberine göre, teknik direktör İsmail Kartal ve yardımcıları da takıma milli ara öncesi Kadıköy'de gelecek bir galibiyetin önemine vurgu yapıyor.

İsmail Kartal'dan flaş karar! Fenerbahçe'de sistem değişiyor

Süper Lig'in 6. haftasında bu akşam oynanacak Trabzonspor- Galatasaray ve pazar günkü Amed-Beşiktaş mücadelelerinden çıkacak sonuçlara göre puan farkının azalma şansının olduğunu dile getiren sarı-lacivertli teknik heyet; Eyüpspor maçına bu açıdan büyük önem veriyor.

İsmail Kartal'dan flaş karar! Fenerbahçe'de sistem değişiyor

Güzel bir galibiyetle takım ve taraftarların da yeniden kenetleneceği vurgulanıyor.

İsmail Kartal'dan flaş karar! Fenerbahçe'de sistem değişiyor

YILDIRIM'DAN TAM DESTEK

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Eyüpspor maçı öncesi teknik heyet ve takıma tam destek veriyor.

İsmail Kartal'dan flaş karar! Fenerbahçe'de sistem değişiyor

Futbolcularla tek tek ilgilenen ve İsmail Kartal'a da güven veren Başkan Aziz Yıldırım, Kadıköy'de alınacak 3 puanın önemine vurgu yaptı.

İsmail Kartal'dan flaş karar! Fenerbahçe'de sistem değişiyor

Kadıköy'de taraftarlarına 3 puan hediye etmeleri gerektiğini Aziz Yıldırım, sık sık ligin uzun bir maraton olduğunu ve yeniden zirveye yaklaşacaklarını belirtiyor.

İsmail Kartal'dan flaş karar! Fenerbahçe'de sistem değişiyor

SİSTEM PLANLARI

Süper Lig'de ilk 5 haftada 8 puan yitiren Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal, yardımcılarıyla beraber yoğun mesai harcıyor.

İsmail Kartal'dan flaş karar! Fenerbahçe'de sistem değişiyor

Tecrübeli çalıştırıcı, hem takım formasyonu üzerinde hem de hücum hattında özel çalışmalar yürütüyor.

İsmail Kartal'dan flaş karar! Fenerbahçe'de sistem değişiyor

10 numara eksikliğinde 3'lü savunmaya dönmeyi planlayan Kartal, 3-4-3 ve 3-5-2 formasyonlarını denemek istiyor.

İsmail Kartal'dan flaş karar! Fenerbahçe'de sistem değişiyor

Forvette Vedat Muriç ve Romelu Lukaku ikilisini yan yana oynatmayı da düşünen deneyimli teknik adamın özellikle milli arada bu konular üzerinde detaylı çalışmalar yapacağı belirtildi.

İsmail Kartal'dan flaş karar! Fenerbahçe'de sistem değişiyor

Teknik Direktör İsmail Kartal'ın Süper Lig'de yeni bir galibiyet serisi başlatacak planlar üzerinde çalıştığı kaydedildi.

#Beşiktaş #Eyüpspor #Kanarya #İsmail Kartal #Fenerbahçe #Kadıköy #FB Spor Haberi #Galatasaray #Süper Lig #Aziz Yıldırım #Gaziantep #Şampiyonlar Ligi #Roma #Trabzonspor
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman?
Sonraki Haber
Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman?