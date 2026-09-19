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Fenerbahçe, Eyüpspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın Eyüpspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

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Fenerbahçe, Eyüpspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel programlarla tamamlandı.

Fenerbahçe, idmanın ardından tesislerde kampa girdi.

#Fenerbahçe #İsmail Kartal #Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri #Trendyol Süper Lig #Eyüpspor
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