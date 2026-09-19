CANLI | Fenerbahçe Tarfin-Dubai Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague Süper Kupası 3. lük maçında Dubai Basketbol ile Etihad Arena'da karşı karşıya gelecek. Bu mücadele öncesi basketbolseverler, "Fenerbahçe Tarfin-Dubai Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" araştırmaları yapıyorlar. İşte ayrıntılar...