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CANLI | Fenerbahçe Tarfin-Dubai Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague Süper Kupası 3. lük maçında Dubai Basketbol ile Etihad Arena'da karşı karşıya gelecek. Bu mücadele öncesi basketbolseverler, "Fenerbahçe Tarfin-Dubai Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" araştırmaları yapıyorlar. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi:
CANLI | Fenerbahçe Tarfin-Dubai Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Tarfin ile Dubai Basketbol, EuroLeague Süper Kupa organizasyonunun 3. lük maçında kozlarını paylaşacaklar. İşte Etihad Arena'da oynanacak olan mücadele öncesi tüm bilgiler...

FENERBAHÇE TARFİN-DUBAİ BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Tarfin-Dubai Basketbol maçı 19 Eylül Cumartesi (Bugün) TSİ 17.00'de oynanacak.

FENERBAHÇE TARFİN DUBAİ BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Tarfin-Dubai Basketbol maçı S Sport ve S Sport Plus kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

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