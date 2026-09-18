Fenerbahçe'nin ara transferde rotası İngiltere! Ada basını duyurdu

Ocak transfer dönemi için çalışmalarına için başlayan Fenerbahçe'de flaş bir iddia gündeme geldi. Ada basını sarı-lacivertlilerin, yaz transferinin de son günlerinde gündeme gelen genç yıldızın transferi için yeniden devreye gireceğini öne sürdü. İşte detaylar...