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Fenerbahçe'nin ara transferde rotası İngiltere! Ada basını duyurdu

Ocak transfer dönemi için çalışmalarına için başlayan Fenerbahçe'de flaş bir iddia gündeme geldi. Ada basını sarı-lacivertlilerin, yaz transferinin de son günlerinde gündeme gelen genç yıldızın transferi için yeniden devreye gireceğini öne sürdü. İşte detaylar...

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe'nin ara transferde rotası İngiltere! Ada basını duyurdu

Trendyol Süper Lig'in ilk 5 haftasında bir beraberlik ve iki mağlubiyet alarak 8 puan kaybeden Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

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Fenerbahçe'nin ara transferde rotası İngiltere! Ada basını duyurdu

Sarı-lacivertliler, 4 Eylül'de sona eren yaz transfer dönemini 5 transferle tamamladı.

Fenerbahçe'nin ara transferde rotası İngiltere! Ada basını duyurdu

Kanarya, Mason Greenwood, Romelu Lukaku, Nathan Ake, Vedat Muriç ve Kojo Peprah Oppong ile sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'nin ara transferde rotası İngiltere! Ada basını duyurdu

Fenerbahçe özellikle Mason Greenwood transferiyle dünya çapında ses getirdi.

Fenerbahçe'nin ara transferde rotası İngiltere! Ada basını duyurdu

Sarı-lacivertlilerde alınan kötü sonuçlar sonrası kadronun yetersiz olduğu yönünde eleştiriler yapılmıştı.

Fenerbahçe'nin ara transferde rotası İngiltere! Ada basını duyurdu

Başkan Aziz Yıldırım ise bu eleştirilere kadronun iyi olduğu yönünde yanıt vermişti.

Fenerbahçe'nin ara transferde rotası İngiltere! Ada basını duyurdu

Ara transfer döneminde de birkaç ekleme yapmak isteyen yönetim, çalışmalarına erken başladı.

Fenerbahçe'nin ara transferde rotası İngiltere! Ada basını duyurdu

Ocak ayında kadrosunu güçlendirmek için hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe'de sürpriz bir iddia öne çıktı.

Fenerbahçe'nin ara transferde rotası İngiltere! Ada basını duyurdu

TALBI İDDİASI

Fotomaç'ın İngiliz basınından derlediği haberde; sarı-lacivertlilerin Premier Lig ekiplerinden Sunderland'de oynayan 21 yaşındaki Chemsdine Talbi ile ilgilendiği savunuldu.

Fenerbahçe'nin ara transferde rotası İngiltere! Ada basını duyurdu

Orta sahada 10 numara ve hücumda kanat forvet olarak görev yapabilen Faslı yıldız, yaz transfer döneminin son günlerinde de sarı-lacivertli kulüple anılmıştı.

Fenerbahçe'nin ara transferde rotası İngiltere! Ada basını duyurdu

Chemsdine Talbi bu sezon Sunderland formasıyla 2 maça çıkarken 1 gol kaydetti.

Fenerbahçe'nin ara transferde rotası İngiltere! Ada basını duyurdu

Talbi'nin Sunderland ile olan sözleşmesi Haziran 2030'a kadar devam ediyor.

Fenerbahçe'nin ara transferde rotası İngiltere! Ada basını duyurdu

21 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 25 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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