Fenerbahçe'nin ara transferde rotası İngiltere! Ada basını duyurdu
Ocak transfer dönemi için çalışmalarına için başlayan Fenerbahçe'de flaş bir iddia gündeme geldi. Ada basını sarı-lacivertlilerin, yaz transferinin de son günlerinde gündeme gelen genç yıldızın transferi için yeniden devreye gireceğini öne sürdü. İşte detaylar...
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Trendyol Süper Lig'in ilk 5 haftasında bir beraberlik ve iki mağlubiyet alarak 8 puan kaybeden Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.