Fenerbahçe'de kötü haber! Mert Müldür antrenmanda sakatlandı

Fenerbahçe’de Mert Müldür şoku yaşanıyor. Antrenmanda dizine aldığı darbe sonrası çalışmayı yarıda bırakan milli futbolcunun MR’ında menisküs yırtığı tespit edildi. Sarı-lacivertli kulüp, oyuncunun tedavisine başlandığını açıkladı.

Fenerbahçe'de milli futbolcu Mert Müldür'den kötü haber geldi. Sarı-lacivertli kulüp, deneyimli oyuncunun sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Fenerbahçe'den yapılan bilgilendirmede, Mert Müldür'ün bugün gerçekleştirilen antrenmanda dizine aldığı darbe nedeniyle çalışmayı yarıda bıraktığı belirtildi.

Ataşehir Medicana Hastanesi'nde MR görüntülemesi yapılan milli futbolcunun menisküsünde yırtık tespit edildiği açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Mert Müldür, bugün gerçekleştirilen antrenmanda dizine aldığı darbe sonucu antrenmanı yarıda bırakmıştır. Ataşehir Medicana Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde oyuncumuzun menisküsünde yırtık tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

A Spor muhabiri Erdem Akbaş'ın aktardığı bilgilere göre Mert Müldür'ün 1.5 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.