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Fenerbahçe'den Asensio açıklaması!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Konyaspor maçında sakatlanan Marco Asensio'nun durumuyla ilgili açıklamada bulundu. İşte o açıklama...

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Fenerbahçe'den Asensio açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Eyüpspor'u konuk edecek Fenerbahçe'de sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertliler, ligin 2. haftasında oynanan TÜMOSAN Konyaspor maçında sakatlanan Marco Asensio'nun pazar günü İstanbul ekibiyle oynanacak maçın kadrosuna alınacağını duyurdu.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

22 Ağustos 2026 tarihinde Konyaspor ile oynadığımız karşılaşmada sakatlık yaşayan futbolcumuz Marco Asensio'nun tedavisi, sağlık ekibimiz tarafından planlanan program doğrultusunda titizlikle yürütülmüştür.

Oyuncumuz, tedavisi devam ederken maç kadrosuna dönebilecek fiziksel seviyeye ulaşmak için bireysel antrenmanlarını sürdürmüştür. Bugün yapılan tetkikler ve sağlık değerlendirmeleri sonucunda, maç kadrosunda yer almasına engel bir durum bulunmadığı tespit edilmiştir.

Marco Asensio, 17 ve 18 Eylül'de antrenmanların bir bölümüne takımla katılarak, bireysel çalışmalarını sürdürecektir. 19 Eylül'de takım antrenmanlarına tam katılım sağlayacak olan futbolcumuz, 20 Eylül 2026 tarihinde Eyüpspor ile oynayacağımız karşılaşmanın kadrosunda yer alacaktır.

Taraftarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

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