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Bologna'da Domenico Tedesco ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe sonrası Bologna'nın başına geçen Domenico Tedesco'nun İtalya macerası beklenenden kısa sürdü. Serie A'da ilk 4 haftada yalnızca 1 puan toplayan Bologna, Alman teknik adamla yollarını ayırarak görevi Raffaele Palladino'ya verdi.

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Bologna'da Domenico Tedesco ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe'nin ardından Bologna'nın başına geçen Domenico Tedesco'nun İtalya macerası kısa sürdü.

Serie A'da sezona istediği gibi başlayamayan Bologna, ilk 4 haftada yalnızca 1 puan toplayabilen Tedesco ile yollarını ayırdı. İtalyan ekibi, deneyimli teknik adamın görevine son verildiğini resmi olarak açıkladı.

Bologna, Tedesco'nun yerine Raffaele Palladino'yu takımın başına getirdi. Sezon öncesinde Tedesco ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Bologna, ilk 4 haftada 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

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