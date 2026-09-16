Bologna'da Domenico Tedesco ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe sonrası Bologna'nın başına geçen Domenico Tedesco'nun İtalya macerası beklenenden kısa sürdü. Serie A'da ilk 4 haftada yalnızca 1 puan toplayan Bologna, Alman teknik adamla yollarını ayırarak görevi Raffaele Palladino'ya verdi.

Fenerbahçe'nin ardından Bologna'nın başına geçen Domenico Tedesco'nun İtalya macerası kısa sürdü.

Serie A'da sezona istediği gibi başlayamayan Bologna, ilk 4 haftada yalnızca 1 puan toplayabilen Tedesco ile yollarını ayırdı. İtalyan ekibi, deneyimli teknik adamın görevine son verildiğini resmi olarak açıkladı.

Bologna, Tedesco'nun yerine Raffaele Palladino'yu takımın başına getirdi. Sezon öncesinde Tedesco ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Bologna, ilk 4 haftada 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.