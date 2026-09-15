Ömer Üründül'den ilginç Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı tespiti: Ben bugüne kadar böyle bir şeye rastlamadım!
Gaziantep FK deplasmanında alınan 0-0'lık beraberliği değerlendiren Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül, sarı-lacivertlilerin performansını mercek altına aldı. İşte Üründül'ün o yazısı...
ÖMER ÜRÜNDÜL - PROBLEM BÜYÜK!
Roma maçından sonra gelişen olaylar Fenerbahçe takımının tümünü öylesine etkilemiş ki, sahaya yansıyan futbol tam bir hayal kırıklığıydı.
Genel analizimin dışında bu olumsuz tabloyu gösteren çok net bir veri var. Kritik bir maç oynuyorsun ve F.Bahçe takımı ilk faulünü 62. dakikada yapıyor. Ben böyle bir şeye bugüne kadar rastlamadım.
İlk yarı oyunun bütün kontrolü Gaziantep'te. Fenerbahçe'nin ileriye çıkma isteği ise ağır çekim paslarla hiçbir şey ifade etmiyordu. Gol pozisyonlarını kovalayan, giren ve kaçıran Gaziantep'ti. Fenerbahçe'nin de bu kötü görüntüsüne rağmen kaçırdığı bir pozisyonu var ki kaçırmak atmaktan daha zor. Guendouzi de bunu başardı.