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Spor yazarları Gaziantep FK-Fenerbahçe maçını değerlendirdi: Yenilsen bile kişilikli oynayacaksın!

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler bu sonuçla birlikte ligde 7 puan yükseltirken son iki haftada 5 puan kaybetti. Spor yazarları, Gaziantep FK-Fenerbahçe maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar...

Giriş Tarihi:
Spor yazarları Gaziantep FK-Fenerbahçe maçını değerlendirdi: Yenilsen bile kişilikli oynayacaksın!

MUSTAFA ÇULCU - RAHAT BİR MAÇTI

Gaziantep FK cesur oyunla hem organize baskı yaparak hem de kazandığı toplarla Fenerbahçe kalesine çok çabuk giderek ilk yarım saatlik dilimde etkiliydi. Top Fenerbahçe'ye geçtiğinde ise adam adama bire bir eşleşme ile sert baskı yaptılar. Fenerbahçe bu bölümde topu önde tutmakta zorlandı. Oyuncular birbirlerine çok uzak kaldılar. Orta alanda konumlanma ve oyun kurmada sıkıntılar oldu. Son çeyrekte Fenerbahçe oyuna ağırlığını koydu. Greenwood, Kerim Çalhanoğlu'nun sert markajından kurtulmak için oyun içinde gezerek oynadı zaman zaman Kerem ile kanat değişikliği yaptı. Lukaku etkisizdi. Guendouzi öne çıkışlarında pozisyonlar buldu lakin son vuruşlarda başarılı olamadı. Abena savunmada çok iyi işler yaptı. İlk yarıda Fenerbahçe'nin hiç faul yapmaması da ilginçti!

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Spor yazarları Gaziantep FK-Fenerbahçe maçını değerlendirdi: Yenilsen bile kişilikli oynayacaksın!

İkinci yarı Fenerbahçe baskılıydı. Lakin üretemedi. Direkten dönen toplar sahanın iyilerinden Brown'un bindirmeleri maçın en çalışkan en iyi oyuncusu Greenwood'un çabaları ve İsmail hocanın hamleleri de sonucu değiştiremedi. Ligde şu ana kadar Fenerbahçe beklenen futbolu bir türlü oynayamıyor. İstenilen skorları bulamıyor aksine zorlanıyor. Mehmet Türkmen FIFA hakemi olmasına rağmen bir türlü yer alma, faul ve kart konusunda gelişim gösteremiyor! Ortada koşmak düdük öttürmek farklı oyunu okumak futbolu bilmek farklı. 25'de Arda'nın kaleciye ayak içi ile yumuşatarak pasını kaleci eline aldı ama hakem çözemedi. Meleke'ye 4'te gösterdiği sarı kart ise uydurma sarıydı. Maçta hakemi zora sokacak pozisyon olmaması şansıydı.

Spor yazarları Gaziantep FK-Fenerbahçe maçını değerlendirdi: Yenilsen bile kişilikli oynayacaksın!

HAKKI YALÇIN - ÇARESİZ MİSAFİR!

Fenerbahçe adına neyi anlatalım? Rezil futbol oynamanın bir puandan başka getirisi olmadığını mı? Ertelenmiş doğruların sahneye konmasını beklerken, yeni yanlışları izlediğimizi mi? Bırakın beraberliği yenilsen bile kişilikli oynayacak ve dik duracaksın. O yüzden maçın sonunda, "herkes kendi gerçekleri önünde diz çökmeli" demekten başka söz bulamadım.

Spor yazarları Gaziantep FK-Fenerbahçe maçını değerlendirdi: Yenilsen bile kişilikli oynayacaksın!

Öncelikle şunu söylemeliyim, maçın son dakikalarında rakibine kasti olarak dirsek atan Skriniar'ın hareketine bırakın kırmızı kartı faul bile vermeyen Mehmet Türkmen'e yüreklerde kaç maç ceza verilir acaba? Hakemler bu adamın çamurluğu olmayı da çok seviyorlar da bir tane yürekli hakem çıkmayacak mı?

Fenerbahçe adına özellikle felaket bir ilk yarı. Formalar üstlerinde ama birçok futbolcunun ayakları da ruhu da futbolun dışında. Oyunu genişletmek, rakibe tepki vermek adına hiçbir şey yok. Gaziantep'in bindirme hızı, Fenerbahçe'den iki gömlek üstün. Fenerbahçe'de forma giyen bir orta alan oyuncusu, rakibin baskı yapmadığı anda bile orta sahadan topu kalecisine göndermez. Guendouzi gönderdi.

Spor yazarları Gaziantep FK-Fenerbahçe maçını değerlendirdi: Yenilsen bile kişilikli oynayacaksın!

Adam eksiltmenin fazla görülmediği takımda, enine değil boyuna oynamak zorunluluktur. Fenerbahçe savunmasında özellikle Mert Müldür kendine hata ısmarlarken, baktım da kanatların takımla arası bozuk. Hücumlar salına salına ve orta alan tamamen çökmüş. Bütün bunlara rağmen Fenerbahçe adına ilk yarıda iki net pozisyon var, ikisinin de mimarı Kerem. İkisini de sözde ustalar imha etti. Madem öyle, "hedefe kilitli olmayınca çilingire de gerek yok" dedim. Rakibe oynama imkanı ve net gol pozisyonları veren Fenerbahçe'nin en çok ihtiyaç duyduğu adamın Talisca olduğunu söylesem ne yazar. "Arkası dönük santrfor mucidi İsmail Kartal'a özellikle ilk yarıdaki Lukaku'ya mahsuben "bazıları skor adamıdır bazıları dekor" diye not göndersem okur muydu acaba? İkinci yarıda Lukaku'nın yüzünü kaleye dönük oynamasıyla bir kıpırtı hissedilse de görüşüm sabittir.

Spor yazarları Gaziantep FK-Fenerbahçe maçını değerlendirdi: Yenilsen bile kişilikli oynayacaksın!

Fenerbahçe koca maç boyu "çaresiz misafir" rolünden çıkamadıysa, sahadan yenik çıkması bile mümkündü. Sonuç olarak bu takım hak ettiğinden fazlasını aldı. O yüzden mutlak galibiyet masallarını da garantili mesajları da boş verin. Maçtan önce hayaller tek kale olsa da gerçekler çift kaledir. Hayaller gerçeklerle böyle yüzleşir. İçindeki dava daha maçtan önce düştüyse ayakta kalamazsın! Kime diyoruz? Duymayanlara!

Spor yazarları Gaziantep FK-Fenerbahçe maçını değerlendirdi: Yenilsen bile kişilikli oynayacaksın!

ZEKİ UZUNDURUKAN - FENERBAHÇE GERİYE GİDİYOR!

Fenerbahçeli futbolcuların İsmail Kartal'ın istifa edip, tekrar geri dönmesinin ardından Gaziantep maçında nasıl bir reaksiyon göstereceği merak konusuydu. Ama sahada savaşmayan, yüreğini ortaya koymayan, durarak oynayan bir Fenerbahçe izledik. İlk yarıda temposuz Fenerbahçe'nin Brown, Guendouzi ve Greenwood ile yakaladığı üç pozisyon da vardı. Özellikle Kerem'in adeta 'al da şu topu boş kaleye gönder' diye verdiği pası, Guendouzi'nin auta attığı bir pozisyon var ki... Zor olanı başardı Guendouzi. Boş kale yerine auta attı topu. Oysa tüm Fenerbahçeliler'in gol diye ayağa kalktığı bir pozisyondu. Fenerbahçe'nin dünkü maçın ilk yarısını faul yapmadan tamamlaması da dikkat çekti.

Spor yazarları Gaziantep FK-Fenerbahçe maçını değerlendirdi: Yenilsen bile kişilikli oynayacaksın!

Gaziantep de Maxim, Sorescu ve Kozlowski ile Fenerbahçe kalesini yokladı.
İlk yarıda Sorescu'nun karşı karşıya pozisyonunda Brown yatarak adeta bir golü önledi.
Gaziantep Stadı'nın zemini çok kötüydü. İki takım da bozuk zeminden çok etkilendi.
Fenerbahçe ikinci yarıya daha iyi başlayan taraftı. Kerem'in direkten dönen şutunda gole çok yaklaştı Fenerbahçe!
Kerem bile bu pozisyonda topu direğe nasıl nişanladığına şaşırdı.
İsmail Kartal'ın hamleleri de Fenerbahçe'ye bir ivme kazandıramadı.
Kerem, Lukaku ve Guendouzi'yi kenara alan İsmail hoca; Oğuz Aydın, Vedat Muriç ve İrfan Can Kahveci'yi taze kuvvet olarak sahaya sürdü.

Spor yazarları Gaziantep FK-Fenerbahçe maçını değerlendirdi: Yenilsen bile kişilikli oynayacaksın!

Dün 64 dakika sahada kalan Lukaku, Abena'nın sıkı markajından kurtulamadı. Hiç hazır bir görüntü vermedi Lukaku.
Fenerbahçe'nin Gaziantep deplasmanında oynadığı futbol, şampiyonluğu getirecek bir oyun değil.
Sarı-lacivertli takımın oyununda bir düşüş var. Daha ligin başı ama ileriye gidiş yerine geriye gidiş var.

Spor yazarları Gaziantep FK-Fenerbahçe maçını değerlendirdi: Yenilsen bile kişilikli oynayacaksın!

Maçın son anlarında Greenwood'un serbest vuruşunda top direkte patladı.
İki topu direkten döndü Fenerbahçe'nin.
Guendouzi ise ilk yarıda bir pozisyonda adeta boş kaleye topu gönderemedi.
Fenerbahçe adına Gaziantep'teki maçın özeti bu.
Biraz kötü oyun, biraz da şanssızlık.
Ama zirve yarışında kaybedilen 2 puan daha var.
Ligde 5. maçların ardından lider Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı 6'ya çıktı.
Dünkü maçta Fenerbahçe adına yüreğini ortaya koyan, savaşan tek bir futbolcu yoktu.
Puan kaybedilir elbette ama asıl vahim olan bu! Savaşmıyor Fenerbahçe!

Spor yazarları Gaziantep FK-Fenerbahçe maçını değerlendirdi: Yenilsen bile kişilikli oynayacaksın!

EMRE BOL - MAHALLE MAÇI!

Gaziantep deplasmanında sahaya 7 savunma oyuncusuyla çıkmak, İsmail Kartal'ın psikolojisinin gerçekten bozulduğunun apaçık göstergesi!
Ön tarafta sadece Kerem, Greenwood ve Lukaku hücum hattındalar.
Kerem'in hali gerçekten içler acısı… Artık kızmaktan çok acımaya başladım. İlk yarıda çalım atamadı, doğru düzgün pas bile veremedi.
İsmail hocanın ısrarını anlamak mümkün değil. Formda bir Oğuz, Kerem'in çok çok önünde.
Lukaku'dan ise zaten çalım atmasını, hızlı çıkmasını beklemiyoruz.
Ama güçlü fiziğiyle topu saklamasını, yüksek topları indirmesini bekleriz.
İlk yarıda girdiği 7 ikili mücadelenin sadece 1 tanesini kazanabildi.
Ya kardeşim; o fiziğe günah! Sana çarpanın duvara çarpmış gibi olması lazım.

Spor yazarları Gaziantep FK-Fenerbahçe maçını değerlendirdi: Yenilsen bile kişilikli oynayacaksın!

İkinci yarı karşılaşma inanın mahalle maçına döndü. Orta sahalar tamamen bitti, top şuursuzca bir o kalede bir bu kalede, tatsız tuzsuz bir hal aldı maç!
Fenerbahçe girdiği pozisyonları değerlendiremedi. Hele Guendouzi ve Kerem'in kaçırdığı goller var ki istesen dışarı atamazsın!
5 haftada 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik. Oynanan futbola da bakarsanız umut vermiyor.
İyi oynayıp puan kaybetse sesimi keseceğim. Lakin umut yok!
Asensio dönmeden gol sıkıntısı sürecek gibi!
Eğer rakipler kazanırsa, Fenerbahçe erken havlu atar.
Benden söylemesi…

#Mehmet Türkmen #Mustafa Çulcu #Gaziantep FK #Kerem #Trendyol Süper Lig #Guendouzi #Fenerbahçe
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