Spor yazarları Gaziantep FK-Fenerbahçe maçını değerlendirdi: Yenilsen bile kişilikli oynayacaksın!

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler bu sonuçla birlikte ligde 7 puan yükseltirken son iki haftada 5 puan kaybetti. Spor yazarları, Gaziantep FK-Fenerbahçe maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar...