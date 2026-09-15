Fenerbahçe'de Marco Asensio kararı! Alınan kötü sonuçlar sonrası...
Fenerbahçe'de gözler Marco Asensio'ya çevrildi! Sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen İspanyol yıldızın dönüş tarihi için plan belli oldu. İşte sarı-lacivertli yönetim ve teknik heyetin Asensio için aldığı karar...
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, oynadığı futbolla kötü bir görüntü verdi.
Ligdeki 5 maçta 2 galibiyet 1 beraberlik ve 2 mağlubiyeti bulunan sarı-lacivertlilerde
işler yolunda gitmiyor.