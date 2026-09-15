CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Fenerbahçe'de Marco Asensio kararı! Alınan kötü sonuçlar sonrası...

Fenerbahçe'de gözler Marco Asensio'ya çevrildi! Sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen İspanyol yıldızın dönüş tarihi için plan belli oldu. İşte sarı-lacivertli yönetim ve teknik heyetin Asensio için aldığı karar...

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe'de Marco Asensio kararı! Alınan kötü sonuçlar sonrası...

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, oynadığı futbolla kötü bir görüntü verdi.

A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
Fenerbahçe'de Marco Asensio kararı! Alınan kötü sonuçlar sonrası...

Ligdeki 5 maçta 2 galibiyet 1 beraberlik ve 2 mağlubiyeti bulunan sarı-lacivertlilerde
işler yolunda gitmiyor.

Fenerbahçe'de Marco Asensio kararı! Alınan kötü sonuçlar sonrası...

Hücum organizasyonlarında yaratıcı oyun kurucu eksikliği çeken Fenerbahçe'de gözler İspanyol yıldız Marco Asensio'yu arıyor.

Fenerbahçe'de Marco Asensio kararı! Alınan kötü sonuçlar sonrası...

Sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Marco Asensio'nun sahalara dönüşü için çalışmalar sürüyor.

Fenerbahçe'de Marco Asensio kararı! Alınan kötü sonuçlar sonrası...

Tedavi programına devam eden 30 yaşındaki futbolcunun fiziksel durumunun her geçen gün daha iyiye gittiği öğrenildi.

Fenerbahçe'de Marco Asensio kararı! Alınan kötü sonuçlar sonrası...

TAKIMLA ÇALIŞMALARA BAŞLAYACAK

Kuvvet çalışmalarını sürdüren Asensio'nun önümüzdeki günlerde takımla birlikte çalışmalara başlaması bekleniyor.

Fenerbahçe'de Marco Asensio kararı! Alınan kötü sonuçlar sonrası...

Ancak sarı-lacivertli teknik heyetin, İspanyol futbolcuyu tamamen hazır hale gelmeden maç kadrosuna dahil etmeye sıcak bakmadığı ifade edildi.

Fenerbahçe'de Marco Asensio kararı! Alınan kötü sonuçlar sonrası...

Bu doğrultuda Asensio'nun gelecek hafta oynanacak Eyüpspor karşılaşmasında riske edilmeyeceği belirtildi.

Fenerbahçe'de Marco Asensio kararı! Alınan kötü sonuçlar sonrası...

Teknik heyetin önceliğinin oyuncunun fiziksel olarak yüzde 100 seviyeye ulaşması olduğu kaydedildi.

Fenerbahçe'de Marco Asensio kararı! Alınan kötü sonuçlar sonrası...

HEDEF MİLLİ ARA SONRASI

Fenerbahçe'de Asensio için asıl hedef ise milli ara olarak belirlendi.

Fenerbahçe'de Marco Asensio kararı! Alınan kötü sonuçlar sonrası...

İspanyol futbolcunun ara dönemde antrenman temposunu artırması ve eksiklerini tamamen gidermesi planlanıyor.

Fenerbahçe'de Marco Asensio kararı! Alınan kötü sonuçlar sonrası...

Asensio'nun milli aranın ardından takımla düzenli çalışmalara katılması ve fiziksel olarak hazır hale gelmesi durumunda yeniden formasına kavuşması bekleniyor.

A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
"Ben bugüne kadar böyle bir şeye rastlamadım!"
Sonraki Haber
"Ben bugüne kadar böyle bir şeye rastlamadım!"