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Fenerbahçe, Eyüpspor maçının hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 20 Eylül Pazar günü sahasında Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe, Eyüpspor maçının hazırlıklarına başladı

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki idman, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildi. Salonda core çalışmalarıyla başlayıp sahada devam eden idmanda futbolcular, dar alanda çift kale maçın ardından bireysel çalışmalar yaptı.

Süper Lig'in 5. haftasında dün deplasmanda 0-0 berabere biten Gaziantep FK maçına ilk 11'de başlayan ve 60 dakika üzeri süre alan oyuncular, günü yenilenmeyle geçirdi.

Fenerbahçe, Eyüpspor maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek.

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