Fenerbahçe'de Matteo Guendouzi saç baş yoldurdu! İşte o pozisyon

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk oldu. Sarı lacivertliler mücadelenin 37. dakikasında Matteo Guendouzi ile çok net bir fırsattan yararlanamadı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)