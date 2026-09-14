Fenerbahçe'de Matteo Guendouzi saç baş yoldurdu! İşte o pozisyon
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk oldu. Sarı lacivertliler mücadelenin 37. dakikasında Matteo Guendouzi ile çok net bir fırsattan yararlanamadı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk oldu. Sarı lacivertliler maçın 37. dakikasında çok net bir fırsattan yararlanamadı.
Fenerbahçe'de Matteo Guendouzi, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara göndermeyi başaramadı.
İŞTE O POZİSYON:
👀 Matteo Guendouzi'nin yararlanamadığı gol pozisyonu! #GFKvFB pic.twitter.com/wQ6RfjnN7v— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) September 14, 2026