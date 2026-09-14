Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan sürpriz hamle! Futbolcularla bir araya geldi
İsmail Kartal'ın istifasıyla sarsılan Fenerbahçe'de kriz, deneyimli teknik adamın yeniden göreve dönmesiyle sona erdi. Cumartesi günü takımın başında ilk idmanına çıkan Kartal'ın, futbolcularıyla bir araya gelerek kritik bir toplantı gerçekleştirdiği ortaya çıktı. İşte detaylar...
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Şampiyonluk parolasıyla başladığı Süper Lig'de çıktığı 4 maçta 2 mağlubiyet alarak beklenmedik bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de son günlerin en çok konuşulan ismi İsmail Kartal oldu.
Deneyimli teknik adam, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ilk haftasında oynanan ve 1-1 sona eren Roma maçı sonrası istifa etti.
Kartal açıklamasında, "Görevimi bıraktım. Kulübümün önünü açmak için böyle bir karar aldım. Ekiple böyle bir karar aldık. Bundan sonra Fenerbahçe'me, futbolcularıma, gelecek olacak antrenörlere yardımcı olmak için şimdiden, yol yakınken bir daha asla dönmemek kaydıyla görevimden istifa ettim" dedi.
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım da İsmail Kartal'ın istifa kararı sonrası açıklama yaptı.
"İSMAİL KARTAL GÖREVİNİN BAŞINDADIR"
İsmail Kartal görevinin başındadır. İsmail Kartal'a bu camia sahip çıksın. Kafasına şişe atılarak sahip çıkılmaz. İsmail Kartal da bu şişe olayını söylüyor, ilaç alıyorum diyor. 20 senelik başkanlık dönemimde başladığım hocayla iki tanesi hariç, onun da sebepleri vardı. Hiçbir tanesi sezon bitmeden gönderdiğimi gördünüz mü, duydunuz mu, yaşadınız mı? O zaman devam. Herkes geri dönsün. Açıklamayı yapmadan önceki pozisyonuna gelsin." ifadelerini kullandı.
Cuma günü Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe'de İsmail Kartal antrenmanda yer almadı.
Bu gelişmenin ardından futbol direktörü Oğuz Çetin, teknik direktör İsmail Kartal'ın bulunduğu Anadolu Kavağı'na gelerek bir görüşme gerçekleştirdi.
Gerçekleştirilen görüşme sonrası Kartal'ın ikna edilemediği ve yolların ayrılacağı yazıldı.
Ancak Fenerbahçe, cuma akşam saatlerinde yaptığı açıklamada İsmail Kartal'ın görevine devam edeceğini duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Sayın İsmail Kartal görevinin başındadır. Takımımız, cumartesi günü saat 11.30'da Teknik Direktörümüz İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştireceği antrenmanla Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam edecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı.
Tecrübeli teknik adam, cumartesi günü 11.30'da gerçekleştirilen antrenman öncesinde erken saatlerde tesislere giriş yaptı.
"HER ŞEY YOLUNDA"
Futbol Direktörü Oğuz Çetin de cumartesi günü gerçekleştirilen antrenman öncesi tesislere geldi. Tesis önünde bekleyen taraftarlara imza dağıtan Oğuz Çetin, bu sırada yaptığı kısa açıklamada, "Hocamız içerde, dünden beri burada. Her şey yolunda" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'de son 3 günde yaşanan hareketli süreç, futbolcuların kenetlenmesini sağladı.
Gaziantep deplasmanında kritik bir sınava çıkacak sarı-lacivertlilerde hoca için özel bir motivasyon oluştu.
TAKIM KARTAL'IN DÖNMESİNDEN MEMNUN
İstifasıyla başlayan ve yeniden takıma dönmesiyle sonuçlanan süreç, futbolcular tarafından memnuniyetle karşılandı.
Oyuncular, karşılaşmaya ekstra konsantrasyonla hazırlanırken hedefleri de galibiyeti İsmail Kartal'a armağan etmek.
Ligde 4 haftada 2 mağlubiyet alan Kanarya için Gaziantep deplasmanı çok önemli bir hal almıştı.
Öte yandan Sabah'ın haberine göre Fenerbahçe'de kaptan Milan Skriniar'ın öncülüğünde yerli ve yabancı futbolcular kendi aralarında bir toplantı gerçekleştirdi.
Sarı-lacivertli oyuncular, zorlu Gaziantep maçı için "Kendi üzerimize düşeni yapmalıyız" ifadelerini kullandı.
Samandıra'daki toplantıda İsmail Kartal neden istifa ettiğini takıma açıklarken öğrencileri ise, "Hocam bizim seninle sorunumuz yok. Seni seviyoruz, gitmeni de istemeyiz. İnşallah böyle bir şey bir daha yaşanmaz" sözlerini sarf ettiler.