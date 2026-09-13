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Fenerbahçe'nin Gaziantep kafilesi açıklandı!

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, 14 Eylül Pazartesi günü Gaziantep FK deplasmanına konuk olacak. Sarı-lacivertli ekibin Gaziantep kafilesi belli oldu.İşte detaylar...

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Fenerbahçe'nin Gaziantep kafilesi açıklandı!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Pazartesi (yarın) saat 20.00'de Gaziantep FK deplasmanına konuk olacak.

Sarı-lacivertli ekibin kamp kadrosu açıklandı. Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Marco Asensio kadroda yer almadı.

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