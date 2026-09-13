Fenerbahçe'nin Gaziantep kafilesi açıklandı!
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, 14 Eylül Pazartesi günü Gaziantep FK deplasmanına konuk olacak. Sarı-lacivertli ekibin Gaziantep kafilesi belli oldu.İşte detaylar...
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Pazartesi (yarın) saat 20.00'de Gaziantep FK deplasmanına konuk olacak.
Sarı-lacivertli ekibin kamp kadrosu açıklandı. Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Marco Asensio kadroda yer almadı.
📋 Gaziantep FK maçı kamp kadromuz. #GFKvFB pic.twitter.com/0gsOoGEDWl— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 13, 2026