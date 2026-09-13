Fenerbahçe, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertli ekip, bugün Gaziantep'e gidecek ve maç saatini beklemeye başlayacak.