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İsmail Kartal'dan Aziz Yıldırım'a flaş itiraf! İşte istifa kararının nedeni

Fenerbahçe'de İsmail Kartal, Roma maçının ardından istifa ettiğini açıklamıştı. Ardından Aziz Yıldırım'ın çabası ile görevine geri döndü. Kartal'ın Yıldırım'a istifa kararının arkasındaki nedeni açıkladığı öne sürüldü. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Giriş Tarihi:
İsmail Kartal'dan Aziz Yıldırım'a flaş itiraf! İşte istifa kararının nedeni

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Roma maçından sonra düzenlenen basın toplantısında istifa kararı almıştı.

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İsmail Kartal'dan Aziz Yıldırım'a flaş itiraf! İşte istifa kararının nedeni

Deneyimli çalıştırıcı açıklamasında, "Görevimi bıraktım. Kulübümün önünü açmak için böyle bir karar aldım. Ekiple böyle bir karar aldık. Bundan sonra Fenerbahçe'me, futbolcularıma, gelecek olacak antrenörlere yardımcı olmak için şimdiden, yol yakınken bir daha asla dönmemek kaydıyla görevimden istifa ettim" ifadelerini kullandı.

İsmail Kartal'dan Aziz Yıldırım'a flaş itiraf! İşte istifa kararının nedeni

Kartal, sarı-lacivertlilerin cuma günü gerçekleştirilen antrenmanında da takımın başında yer almamıştı.

İsmail Kartal'dan Aziz Yıldırım'a flaş itiraf! İşte istifa kararının nedeni

Fenerbahçe'de son günlerde yaşanan teknik direktör belirsizliği sona erdi.

İsmail Kartal'dan Aziz Yıldırım'a flaş itiraf! İşte istifa kararının nedeni

İstifa kararı alan teknik direktör İsmail Kartal, başkan Aziz Yıldırım ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından görevine devam etme kararı aldı.

İsmail Kartal'dan Aziz Yıldırım'a flaş itiraf! İşte istifa kararının nedeni

Önceki gün saat 19.00'da yüz yüze gerçekleşen görüşmede duygusal anlar yaşanırken, başkan Aziz Yıldırım, İsmail Kartal'a olan güvenini bir kez daha dile getirdi.

İsmail Kartal'dan Aziz Yıldırım'a flaş itiraf! İşte istifa kararının nedeni

Zirvenin ardından tecrübeli çalıştırıcı, istifa kararından vazgeçerek takımın başında devam etmeyi kabul etti.

İsmail Kartal'dan Aziz Yıldırım'a flaş itiraf! İşte istifa kararının nedeni

GECEYİ TESİSLERDE GEÇİRDİ

Kararını değiştiren Kartal, vakit kaybetmeden Samandıra Can Bartu Tesisleri'nin yolunu tuttu.

İsmail Kartal'dan Aziz Yıldırım'a flaş itiraf! İşte istifa kararının nedeni

Deneyimli teknik adam geceyi tesislerde geçirirken, pazartesi günü deplasmanda oynanacak Gaziantep FK karşılaşmasının hazırlıklarına yoğunlaştı.

İsmail Kartal'dan Aziz Yıldırım'a flaş itiraf! İşte istifa kararının nedeni

65 yaşındaki çalıştırıcının, gece boyunca karşılaşmaya yönelik çalışmalar yaptığı ve rakibin analizleri üzerinde durduğu belirtildi.

İsmail Kartal'dan Aziz Yıldırım'a flaş itiraf! İşte istifa kararının nedeni

Tecrübeli teknik adam, daha sonra takımın antrenmanına çıkarak futbolcularıyla bir araya geldi.

İsmail Kartal'dan Aziz Yıldırım'a flaş itiraf! İşte istifa kararının nedeni

MORALİ YERİNE GELDİ

Kartal'ın antrenmanda oldukça neşeli olduğu gözlendi.

İsmail Kartal'dan Aziz Yıldırım'a flaş itiraf! İşte istifa kararının nedeni

Oyuncularıyla yakından ilgilenen deneyimli teknik adam, futbolcularıyla şakalaşarak moral buldu. Kartal'ın istifa kararından vazgeçmesinin ardından takım üzerindeki havanın da olumlu yönde değiştiği ifade edildi.

İsmail Kartal'dan Aziz Yıldırım'a flaş itiraf! İşte istifa kararının nedeni

Fenerbahçe, Kartal yönetiminde Gaziantep FK deplasmanından galibiyetle dönerek yoluna devam etmeyi hedefliyor.

İsmail Kartal'dan Aziz Yıldırım'a flaş itiraf! İşte istifa kararının nedeni

"YORUMLARA KULAĞINI TIKA!"

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal ile başkan Aziz Yıldırım arasında geçen görüşmedeki diyalog dikkat çekti.

İsmail Kartal'dan Aziz Yıldırım'a flaş itiraf! İşte istifa kararının nedeni

Sabah'ın haberine göre; tecrübeli çalıştırıcının, yaşananlar karşısındaki kırgınlığını dile getirerek "Beni çok üzüyorlar. Hakkımda söylenenler, yakıştırmalar beni altüst etti. Özellikle eski bir Fenerbahçeli futbolcunun yorumlarından olumsuz etkilendim" dediği, Başkan Yıldırım'ın ise, "Sen niye izliyorsun bu insanları, bak ben izlemiyorum. Bu yorumlara kulağını tıka, bakma. Şu ana kadar iyi gidiyorsun, Avrupa'da yenilgin yok. Ligde iki mağlubiyet aldık ama daha sezonun başındayız. Sonuna kadar arkandayım, bunu böyle bil. Beraber bu yolu yürüyeceğiz. İnşallah sezon sonunda da şampiyon olacağız" diyerek destek olduğu iddia edildi.

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