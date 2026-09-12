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Fenerbahçe'de İsmail Kartal antrenmana çıktı!

Fenerbahçe'de Roma maçının ardından istifa eden sonrasında göreve dönmeye ikna edilen teknik direktör İsmail Kartal antrenmana çıktı. İşte detaylar...

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Fenerbahçe'de İsmail Kartal antrenmana çıktı!

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan paylaşımda, "Teknik Direktörümüz İsmail Kartal yönetiminde Gaziantep FK maçı hazırlıklarımız devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

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