Fenerbahçe'de İsmail Kartal antrenmana çıktı!
Fenerbahçe'de Roma maçının ardından istifa eden sonrasında göreve dönmeye ikna edilen teknik direktör İsmail Kartal antrenmana çıktı. İşte detaylar...
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan paylaşımda, "Teknik Direktörümüz İsmail Kartal yönetiminde Gaziantep FK maçı hazırlıklarımız devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.
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📸 Teknik Direktörümüz İsmail Kartal yönetiminde Gaziantep FK maçı hazırlıklarımız devam ediyor. pic.twitter.com/6RPQxRvl1r— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 12, 2026