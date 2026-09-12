İsmail Kartal'ın istifa etme sebepleri ortaya çıktı! İşte o 9 madde
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Roma maçının ardından istifa etmişti. Ancak Başkan Aziz Yıldırım tecrübeli teknik adamı ikna etti ve göreve dönmesini sağladı. Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, tecrübeli çalıştırıcının istifa etmesinin nedenlerini açıkladı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Şampiyonluk parolasıyla başladığı Süper Lig'de çıktığı 4 maçta 2 mağlubiyet alarak beklenmedik bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de gündem İsmail Kartal...
Deneyimli teknik adam, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ilk haftasında oynanan ve 1-1 sona eren Roma maçı sonrası istifa etti.
Kartal açıklamasında, "Görevimi bıraktım. Kulübümün önünü açmak için böyle bir karar aldım. Ekiple böyle bir karar aldık. Bundan sonra Fenerbahçe'me, futbolcularıma, gelecek olacak antrenörlere yardımcı olmak için şimdiden, yol yakınken bir daha asla dönmemek kaydıyla görevimden istifa ettim" dedi.
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım da İsmail Kartal'ın istifa kararı sonrası açıklama yaptı.
"İSMAİL KARTAL GÖREVİNİN BAŞINDADIR"
İsmail Kartal görevinin başındadır. İsmail Kartal'a bu camia sahip çıksın. Kafasına şişe atılarak sahip çıkılmaz. İsmail Kartal da bu şişe olayını söylüyor, ilaç alıyorum diyor. 20 senelik başkanlık dönemimde başladığım hocayla iki tanesi hariç, onun da sebepleri vardı. Hiçbir tanesi sezon bitmeden gönderdiğimi gördünüz mü, duydunuz mu, yaşadınız mı? O zaman devam. Herkes geri dönsün. Açıklamayı yapmadan önceki pozisyonuna gelsin." ifadelerini kullandı.
Cuma günü ligde oynanacak Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe'de İsmail Kartal antrenmanda yer almadı.
Bu gelişmenin ardından futbol direktörü Oğuz Çetin, teknik direktör İsmail Kartal'ın bulunduğu Anadolu Kavağı'na gelerek bir görüşme gerçekleştirdi.
Gerçekleştirilen görüşme sonrası Kartal'ın ikna edilemediği ve yolların ayrılacağı yazıldı.
Ancak Fenerbahçe, cuma akşam saatlerinde yaptığı açıklamada İsmail Kartal'ın görevine devam edeceğini duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Sayın İsmail Kartal görevinin başındadır. Takımımız, cumartesi günü saat 11.30'da Teknik Direktörümüz İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştireceği antrenmanla Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam edecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı.
İsmail Kartal, 11.30'da gerçekleştirilecek antrenman öncesinde tecrübeli teknik adam erken saatlerde tesislere giriş yaptı.
"HER ŞEY YOLUNDA"
Ayrıca futbol direktörü Oğuz Çetin de antrenman öncesinde tesislere geldi. Tesis önünde bekleyen taraftarlara imza dağıtan Oğuz Çetin, bu sırada yaptığı kısa açıklamada, "Hocamız içerde, dünden beri burada. Her şey yolunda" ifadelerini kullandı.
Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, İsmail Kartal'ın istifasına dair dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Uzundurukan, tecrübeli teknik adamın istifa sebeplerine ve Başkan Aziz Yıldırım ile arasında geçen diyaloga da değindi. İşte o yazı...
ZEKİ UZUNDURUKAN - FENERBAHÇE'Yİ SEN ŞAMPİYON YAPACAKSIN İSMAİL!
İsmail Kartal'ın şok istifası ile sarsılan Fenerbahçe'de dün, gün boyu hareketli saatler yaşandı. Önce İsmail Kartal'ı istifaya sürükleyen süreci şöyle bir değerlendirelim ve hatırlayalım: İsmail Kartal'ın istifası hocanın ne kadar yıprandığının, yorulduğunun, kırıldığının da bir göstergesiydi Başkan Aziz Yıldırım, İsmail hocanın istifasının hemen arkasından kameralar önüne geçip, bu beklenmedik duruma sitemli, tepkili ve net konuştu: 'İstifa kararından haberimiz yoktu. İsmail Kartal görevinin başındadır. Devam edeceksin dedim, bitti!' Aslında kameralar önünden İsmail Kartal'a net bir mesaj veriyordu Aziz Yıldırım. 'Ben göndermedikçe kulübün bir çalışanı olarak görevine devam edeceksin!'
Eskiden Aziz Yıldırım'ın haberi olmadan Samandıra'dan ve kulüp binasından adeta kuş uçamazdı. Gelinen noktada teknik direktörü, Başkan Aziz Yıldırım'a haber vermeden istifa edebildi. Başkanın 'Seni bırakmam' mesajına rağmen gün boyu geri adım atmadı İsmail hoca. Ta ki Aziz Yıldırım devreye girene kadar. Peki İsmail Kartal'ı neler bu noktaya getirdi? Hoca neden böyle büyük bir patlama yaşadı? Hepsi bir birikimin eseriydi. Madde madde anlatalım:
1) Başkan Aziz Yıldırım, İsmail Kartal'ı göreve getirmeden önce '99 puan, 99 gol diyorlar. Peki 99 puanla şampiyon olduk mu? Geçin bunları' demesi, İsmail Kartal cephesinde bir kırgınlığa neden oldu.
2) Aykut Kocaman ile Oğuz Çetin kafa kafaya verip yaklaşık bir ay yeni sezon planlaması yapmışken; bir anda Aziz Yıldırım'ın İsmail Kartal'a telefon açıp, 'seninle çalışacağım' demesiyle yeni bir dönem başladı. İsmail Kartal, çocukları kadar, ailesi kadar sevdiği Fenerbahçe'ye hayır diyememiş ve teklifi kabul etmişti. Başkan Aziz Yıldırım'ın kongre sürecinde 'Ben çok değiştim. Göreve gelirsem barışçı bir politikamız olacak. Herkesle sıcak ilişkilerimiz olacak. Bizim canımızı yakmadıkları sürece masaya yumruğumuzu vurmayacağız' demesi, İsmail Kartal'ın Fenerbahçe teknik direktörü olarak görevi kabul etmesinde etkili olmuştu. Çünkü ılımlı ve işine karışmayacak bir başkanla çalışmak istiyordu. Ama kötü sonuçlardan sonra Aziz Yıldırım'ın futbolcuları ve takımı eleştirmesi, İsmail Kartal'ı derinden üzüyordu.
3) Yapılan transferlerde fikir ayrılıkları yaşandı.
4) İsmail hoca, Fred ve Talisca'nın kalmasını istedi. Yönetim iki oyuncuyu da gönderdi.
5) İsmail hoca, Asensio ile ilgili olarak 'henüz hazır değil' derken, Asensio, 'Ben hazırım' diyordu. Bu iki farklı yorum, zıtlaşma olarak algılandı. Bu durum, kulüp ve takım içinde gereksiz bir krize neden oldu.
6) Beşiktaş derbisinden sonra Başkan Aziz Yıldırım'ın kameralar önünde 'İyi oynamıyoruz, çok çalışmamız lazım! Mert Müldür neden oynamıyor' diyerek, İsmail Kartal'a göndermelerde bulunmuştu.
7) Skriniar ve diğer bazı yabancı oyuncuların ortaya konan futbolu eleştirmeleri de İsmail Kartal cephesinde hoş karşılanmıyordu.
8) Kaybedilen Beşiktaş derbisinden sonra Roma maçı öncesinde 'Fenerbahçe kaybederse, İsmail Kartal ile yollar ayrılır' yorumları İsmail hocayı mutsuz ediyordu, yıpratıyordu.
9) Roma maçında tribünlerden İsmail Kartal'a atılan su şişesi, hocanın içinde biriken mutsuzluğu ve öfkeyi zirveye çıkardı. Ve İsmail Kartal, Roma maçının ikinci yarısında galibiyeti kaçıran Fenerbahçe'deki teknik direktörlüğünü bir kalemde sildi attı.