İsmail Kartal'ın istifa etme sebepleri ortaya çıktı! İşte o 9 madde

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Roma maçının ardından istifa etmişti. Ancak Başkan Aziz Yıldırım tecrübeli teknik adamı ikna etti ve göreve dönmesini sağladı. Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, tecrübeli çalıştırıcının istifa etmesinin nedenlerini açıkladı. İşte detaylar... (FB spor haberi)