CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

İtalyan basınında gündem Fenerbahçe! İşte atılan tüm manşetler

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının ilk maçında Fenerbahçe, evinde İtalyan devi Roma ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli taraftarların oluşturduğu atmosfer Çizme basınında geniş yer buldu. İşte atılan manşetler... (FB spor haberi)

Giriş Tarihi:
İtalyan basınında gündem Fenerbahçe! İşte atılan tüm manşetler

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında temsilcimiz Fenerbahçe sahasında ağırladığı ve geriye düştüğü maçta İtalyan devi Roma ile 1-1 berabere kaldı ve 1 hanesine 1 puan yazdırdı.

A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
İtalyan basınında gündem Fenerbahçe! İşte atılan tüm manşetler

İtalyan basını, karşılaşma sonrası maça dair dikkat çeken başlıklar kullandı.

İtalyan basınında gündem Fenerbahçe! İşte atılan tüm manşetler

Kadıköy'deki atmasfere de ayrıca dikkat çeken İtalyanlar, bunu yazılarında ayrıca belirtti. Atılan manşetlerden öne çıkanlar şu şekilde:

İtalyan basınında gündem Fenerbahçe! İşte atılan tüm manşetler

'OYUNA ALIŞMAKTA ZORLANDI'

La Gazetta della Sport: "Roma tarafında Soulé merkezde oynadı ancak sık sık sola kaydı, Koné ise orta sahada muhteşem bir oyun sergileyerek bir dizi top kazanma ve müdahale gerçekleştirdi."

İtalyan basınında gündem Fenerbahçe! İşte atılan tüm manşetler

"Ancak Roma özellikle maçın gürültüsü ve stadyumun sık sık bir faktör haline gelmesi nedeniyle, oyuna alışmakta biraz zorlandı. Bu nedenle önce Elmaz, ardından Aktürkoğlu şanslar yakaladı, ancak Svilar her ikisini de başarılı bir şekilde kurtardı."

İtalyan basınında gündem Fenerbahçe! İşte atılan tüm manşetler

'SAĞIR EDİCİ GÜRÜLTÜ'

La Stampa: "Zorlu İstanbul stadyumunda, ev sahibi taraftarların coşkulu tezahüratları eşliğinde, Gasperini'nin Roma'sı maça hızlı bir başlangıç yaptı: Yoğun, en güzel olmayan ama her iki tarafın da birçok fırsat yakaladığı bir maçtı."

İtalyan basınında gündem Fenerbahçe! İşte atılan tüm manşetler

"Sonunda Roma risk aldı ve Giallorossi kalesini Türk ataklarından koruduğu için Svilar'a teşekkür etmek zorunda kaldı."

İtalyan basınında gündem Fenerbahçe! İşte atılan tüm manşetler

"Stadyumun sağır edici gürültüsü arasında Roma oyuna hakim olmaya çalıştı, ancak ilk tehlikeli şut ev sahibi takımın en etkili forvetlerinden biri olan Greenwood'dan geldi ve Svilar atlayarak kurtardı."

İtalyan basınında gündem Fenerbahçe! İşte atılan tüm manşetler

'TÜRK CEHENNEMİ'

Sportmediaset: "Roma, Türk cehenneminden 1 puan aldı." Cristante'nin golü yetmedi, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldılar."

İtalyan basınında gündem Fenerbahçe! İşte atılan tüm manşetler

'MUCİZE GERÇEKLEŞTİRDİ'

Oggisportnotize: "Türkler daha iyi oynadı ve Grenwood'un ustaca hazırladığı pozisyonda Brown'un golüyle iki dakika sonra hemen eşitliği sağladı."

İtalyan basınında gündem Fenerbahçe! İşte atılan tüm manşetler

"Fenerbahçe 20 dakika boyunca maçı kazanmaya çalıştı, ancak Svilar birkaç kez golü önledi."

İtalyan basınında gündem Fenerbahçe! İşte atılan tüm manşetler

'SVILAR ROMA'YI KURTARDI'

Zazoom: "Roma, yedi yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne geri döndü ve İstanbul'dan bir puan aldı"

İtalyan basınında gündem Fenerbahçe! İşte atılan tüm manşetler

"Ancak Fenerbahçe ile berabere kalmak karışık duygular bıraktı. Svilar ikinci yarıda Giallorossi'yi kurtardı."

#Kadıköy #Fenerbahçe #Roma #Greenwood #UEFA Şampiyonlar Ligi
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
İsmail Kartal devam edecek mi?
Sonraki Haber
İsmail Kartal devam edecek mi?