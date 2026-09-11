İtalyan basınında gündem Fenerbahçe! İşte atılan tüm manşetler
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının ilk maçında Fenerbahçe, evinde İtalyan devi Roma ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli taraftarların oluşturduğu atmosfer Çizme basınında geniş yer buldu. İşte atılan manşetler... (FB spor haberi)
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında temsilcimiz Fenerbahçe sahasında ağırladığı ve geriye düştüğü maçta İtalyan devi Roma ile 1-1 berabere kaldı ve 1 hanesine 1 puan yazdırdı.
İtalyan basını, karşılaşma sonrası maça dair dikkat çeken başlıklar kullandı.
Kadıköy'deki atmasfere de ayrıca dikkat çeken İtalyanlar, bunu yazılarında ayrıca belirtti. Atılan manşetlerden öne çıkanlar şu şekilde:
'OYUNA ALIŞMAKTA ZORLANDI'
La Gazetta della Sport: "Roma tarafında Soulé merkezde oynadı ancak sık sık sola kaydı, Koné ise orta sahada muhteşem bir oyun sergileyerek bir dizi top kazanma ve müdahale gerçekleştirdi."
"Ancak Roma özellikle maçın gürültüsü ve stadyumun sık sık bir faktör haline gelmesi nedeniyle, oyuna alışmakta biraz zorlandı. Bu nedenle önce Elmaz, ardından Aktürkoğlu şanslar yakaladı, ancak Svilar her ikisini de başarılı bir şekilde kurtardı."
'SAĞIR EDİCİ GÜRÜLTÜ'
La Stampa: "Zorlu İstanbul stadyumunda, ev sahibi taraftarların coşkulu tezahüratları eşliğinde, Gasperini'nin Roma'sı maça hızlı bir başlangıç yaptı: Yoğun, en güzel olmayan ama her iki tarafın da birçok fırsat yakaladığı bir maçtı."
"Sonunda Roma risk aldı ve Giallorossi kalesini Türk ataklarından koruduğu için Svilar'a teşekkür etmek zorunda kaldı."
"Stadyumun sağır edici gürültüsü arasında Roma oyuna hakim olmaya çalıştı, ancak ilk tehlikeli şut ev sahibi takımın en etkili forvetlerinden biri olan Greenwood'dan geldi ve Svilar atlayarak kurtardı."
'TÜRK CEHENNEMİ'
Sportmediaset: "Roma, Türk cehenneminden 1 puan aldı." Cristante'nin golü yetmedi, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldılar."
'MUCİZE GERÇEKLEŞTİRDİ'
Oggisportnotize: "Türkler daha iyi oynadı ve Grenwood'un ustaca hazırladığı pozisyonda Brown'un golüyle iki dakika sonra hemen eşitliği sağladı."
"Fenerbahçe 20 dakika boyunca maçı kazanmaya çalıştı, ancak Svilar birkaç kez golü önledi."
'SVILAR ROMA'YI KURTARDI'
Zazoom: "Roma, yedi yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne geri döndü ve İstanbul'dan bir puan aldı"
"Ancak Fenerbahçe ile berabere kalmak karışık duygular bıraktı. Svilar ikinci yarıda Giallorossi'yi kurtardı."