CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

İsmail Kartal devam edecek mi? Kritik zirveden karar çıktı

Son dakika | Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile Roma maçı sonrası istifa eden Teknik Direktör İsmail Kartal bir araya geldi. İşte toplantıdan çıkan sonuç ve ayrıntılar...

Giriş Tarihi:
İsmail Kartal devam edecek mi? Kritik zirveden karar çıktı

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ve İsmail Kartal'ın görüşmesinin ardından son karar verildi.

A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
İsmail Kartal devam edecek mi? Kritik zirveden karar çıktı

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Roma maçı sonrası görevinden şu sözlerle istifa etmişti:

İsmail Kartal devam edecek mi? Kritik zirveden karar çıktı

"3 aydır buradayım. Sezon başından bugüne kadar oyuncularımla yaptığım antrenmanlar, kamplar... Başkanımız, yöneticilerimiz bize her konuda yardımcı olmaya çalıştılar."

İsmail Kartal devam edecek mi? Kritik zirveden karar çıktı

"Çok güzel günlerdi. Bu akşam itibarıyla ben oyuncularımı tebrik ediyorum, görevimden istifa ediyorum."

İsmail Kartal devam edecek mi? Kritik zirveden karar çıktı

"Onun için bana bugüne kadar destek veren bütün taraftarlarıma, medya mensuplarına, personelime, oyuncu kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Bu akşam görevimi bıraktım."

İsmail Kartal devam edecek mi? Kritik zirveden karar çıktı

"Kulübümün önünü açmak için ben böyle bir karar aldım. Ekibimizle karar aldık."

İsmail Kartal devam edecek mi? Kritik zirveden karar çıktı

"Bundan sonra Fenerbahçeme, futbolcularıma, gelecek olan antrenörlere yardımcı olmak için yol yakınken istifa ettim, bir daha geri dönmemek kaydıyla..."

İsmail Kartal devam edecek mi? Kritik zirveden karar çıktı

Deneyimli teknik adamın açıklamalarının ardından Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım devreye girdi.

İsmail Kartal devam edecek mi? Kritik zirveden karar çıktı

AZİZ YILDIRIM NE DEMİŞTİ?

"İstifa edeceğinden haberim olsa gelir miydim buraya? Hiçbirimizin haberi yoktu. Niye mi istifa etti?"

İsmail Kartal devam edecek mi? Kritik zirveden karar çıktı

"Camianın değerlerine kimse sahip çıkmıyor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kaldı diye tukaka oldu. Fenerbahçe niye kaldı diye bir anlayış geziyor."

İsmail Kartal devam edecek mi? Kritik zirveden karar çıktı

"Fenerbahçeliler, sosyal medyada veya TV'de, YouTube'ta bir gün Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kaldı diye mutluluk yaşadılar ama ondan bugüne niye kaldı, takım zayıf, takım şöyle böyle her gün bir şey konuşuyorlar."

İsmail Kartal devam edecek mi? Kritik zirveden karar çıktı

"Herkes başkan, yönetim, antrenörün yerine karar veriyor. Böyle bir şey yok!"

İsmail Kartal devam edecek mi? Kritik zirveden karar çıktı

İstifa kararını kabul etmeyen Yıldırım, "İsmail Kartal görevinin başındadır" diyerek son noktayı koymuştu.

İsmail Kartal devam edecek mi? Kritik zirveden karar çıktı

NTV'nin haberine göre; Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile İsmail Kartal'ın istifasının ardından görüşme gerçekleşti.

İsmail Kartal devam edecek mi? Kritik zirveden karar çıktı

Fenerbahçe'de Kartal'la yola devam kararı çıktı. 65 yaşındaki Kartal bugün antrenmana çıkacak.

#YouTube #NTV #Roma #Fenerbahçe #Aziz Yıldırım #İsmail Kartal
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
"Öne geçmesi işten bile değildi!"
Sonraki Haber
"Öne geçmesi işten bile değildi!"