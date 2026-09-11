İsmail Kartal devam edecek mi? Kritik zirveden karar çıktı

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Roma maçı sonrası görevinden şu sözlerle istifa etmişti:
"3 aydır buradayım. Sezon başından bugüne kadar oyuncularımla yaptığım antrenmanlar, kamplar... Başkanımız, yöneticilerimiz bize her konuda yardımcı olmaya çalıştılar."
"Çok güzel günlerdi. Bu akşam itibarıyla ben oyuncularımı tebrik ediyorum, görevimden istifa ediyorum."
"Onun için bana bugüne kadar destek veren bütün taraftarlarıma, medya mensuplarına, personelime, oyuncu kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Bu akşam görevimi bıraktım."
"Kulübümün önünü açmak için ben böyle bir karar aldım. Ekibimizle karar aldık."
"Bundan sonra Fenerbahçeme, futbolcularıma, gelecek olan antrenörlere yardımcı olmak için yol yakınken istifa ettim, bir daha geri dönmemek kaydıyla..."
Deneyimli teknik adamın açıklamalarının ardından Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım devreye girdi.
AZİZ YILDIRIM NE DEMİŞTİ?
"İstifa edeceğinden haberim olsa gelir miydim buraya? Hiçbirimizin haberi yoktu. Niye mi istifa etti?"
"Camianın değerlerine kimse sahip çıkmıyor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kaldı diye tukaka oldu. Fenerbahçe niye kaldı diye bir anlayış geziyor."
"Fenerbahçeliler, sosyal medyada veya TV'de, YouTube'ta bir gün Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kaldı diye mutluluk yaşadılar ama ondan bugüne niye kaldı, takım zayıf, takım şöyle böyle her gün bir şey konuşuyorlar."
"Herkes başkan, yönetim, antrenörün yerine karar veriyor. Böyle bir şey yok!"
İstifa kararını kabul etmeyen Yıldırım, "İsmail Kartal görevinin başındadır" diyerek son noktayı koymuştu.
NTV'nin haberine göre; Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile İsmail Kartal'ın istifasının ardından görüşme gerçekleşti.
Fenerbahçe'de Kartal'la yola devam kararı çıktı. 65 yaşındaki Kartal bugün antrenmana çıkacak.