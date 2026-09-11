İsmail Kartal geri dönmeye böyle ikna oldu...İşte perde arkasında yaşananlar
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile oynadığı karşılaşmanın ardından düzenlediği basın toplantısında istifa ettiğini açıklayan İsmail Kartal görevine geri döndü. İşte tecrübeli teknik adamı ikna sürecinde sarı lacivertli kulüpte perde arkasında yaşananlar...
Fenerbahçe'de son 24 saatte yaşananlar hem sarı lacivertli camianın hem de gelişmeleri takip edenlerin deyim yerindeyse başını döndürdü.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan ve 1-1'lik beraberlikle tamamlanan maç sonrası İsmail Kartal düzenlediği basın toplantısında istifa ettiğini duyurdu.