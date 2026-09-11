CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

İsmail Kartal geri dönmeye böyle ikna oldu...İşte perde arkasında yaşananlar

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile oynadığı karşılaşmanın ardından düzenlediği basın toplantısında istifa ettiğini açıklayan İsmail Kartal görevine geri döndü. İşte tecrübeli teknik adamı ikna sürecinde sarı lacivertli kulüpte perde arkasında yaşananlar...

Giriş Tarihi:
İsmail Kartal geri dönmeye böyle ikna oldu...İşte perde arkasında yaşananlar

Fenerbahçe'de son 24 saatte yaşananlar hem sarı lacivertli camianın hem de gelişmeleri takip edenlerin deyim yerindeyse başını döndürdü.

A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
İsmail Kartal geri dönmeye böyle ikna oldu...İşte perde arkasında yaşananlar

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan ve 1-1'lik beraberlikle tamamlanan maç sonrası İsmail Kartal düzenlediği basın toplantısında istifa ettiğini duyurdu.

İsmail Kartal geri dönmeye böyle ikna oldu...İşte perde arkasında yaşananlar

"BİR DAHA GERİ DÖNMEMEK ÜZERE..."

Tecrübeli çalıştırıcının "Yol yakınken geri dönmemek üzere görevimden istifa ediyorum" açıklaması şok etkisi yarattı.

İsmail Kartal geri dönmeye böyle ikna oldu...İşte perde arkasında yaşananlar

"İSTİFASI CEBİNDEYDİ" İDDİASI

Öte yandan, İsmail Kartal'ın istifa etme kararını Roma maçından önce aldığı ve bunun sebebinin bazı sarı lacivertli yöneticilerin "Roma'ya kaybedersek gönderelim" sözleri olduğu iddia edildi.

İsmail Kartal geri dönmeye böyle ikna oldu...İşte perde arkasında yaşananlar

AZİZ YILDIRIM AÇIKLAMA YAPTI

Kadıköy'deki bu flaş gelişmenin ardından sarı lacivertli kulübün başkanı Aziz Yıldırım da basın mensuplarına açıklama yapmış ve Kartal'ın görevinin başında olduğunu söylemişti.

İsmail Kartal geri dönmeye böyle ikna oldu...İşte perde arkasında yaşananlar

"GÖREVİNİN BAŞINDADIR"

Yıldırım yaptığı açıklamada "İsmail Kartal'ın kafasına şişe attılar ya bu akşam! Ondan dolayı üzüntülü, sebep bu! İsmail Kartal görevinin başındadır, camia ona sahip çıksın. İsmail Kartal'ın devam edeceğim demesine gerek yok, ben onun büyüğüyüm, devam edeceksin dedim! Biz bir aileyiz!" ifadelerini kullanmıştı.

İsmail Kartal geri dönmeye böyle ikna oldu...İşte perde arkasında yaşananlar

Bu açıklama sonrası işlerin yoluna girdiği düşünülse de, İsmail Kartal kararından dönmedi.

İsmail Kartal geri dönmeye böyle ikna oldu...İşte perde arkasında yaşananlar

İşte sarı lacivertli kulübün İsmail Kartal'ı ikna sürecinde perde arkasında yaşananlar...

İsmail Kartal geri dönmeye böyle ikna oldu...İşte perde arkasında yaşananlar

ANTRENMANA ÇIKMADI

İsmail Kartal'ın, Aziz Yıldırım'ın açıklamaları sonrası görece döneceği düşünülürken, Fenerbahçe'nin sabahki antrenmanında takımın başında Dirk Kuyt vardı.

İsmail Kartal geri dönmeye böyle ikna oldu...İşte perde arkasında yaşananlar

OĞUZ ÇETİN İKNA EDEMEDİ

Oğuz Çetin, özel görüştüğü 65 yaşındaki teknik adamı ikna edemedi ve "Kararım kesin, geri dönmeyeceğim" yanıtını aldı.

İsmail Kartal geri dönmeye böyle ikna oldu...İşte perde arkasında yaşananlar

YÖNETİM KURULU TOPLANDI

Bu gelişmeler başkan Aziz Yıldırım'a iletildi ve yönetim kuruluyla yapılan yaklaşık bir saatlik toplantının ardından İsmail Kartal'la yola devam edilmesinin en doğru seçenek olduğu kararı alındı.

İsmail Kartal geri dönmeye böyle ikna oldu...İşte perde arkasında yaşananlar

AZİZ YILDIRIM DEVREYE GİRDİ

Bu karar sonrası Aziz Yıldırım bizzat devreye girdi ve İsmail Kartal ile bir görüşme gerçekleştirdi.

İsmail Kartal geri dönmeye böyle ikna oldu...İşte perde arkasında yaşananlar

"BÖYLE BIRAKIP GİDEMEZSİN"

Aziz Yıldırım'ın Kartal'la görüşmesinde "Fenerbahçe'yi böyle bırakıp gidemezsin. Ben kulüp başkanı olduğum sürece bu takımın teknik direktörü sensin. Sana güveniyoruz ve arkandayız" dediği öğrenildi. Bu konuşma sonrası İsmail Kartal görevine geri dönmeye ikna oldu.

İsmail Kartal geri dönmeye böyle ikna oldu...İşte perde arkasında yaşananlar

F.BAHÇE'DEN RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

İşlerin yoluna konulmasının ardından Fenerbahçe Kulübü, resmi sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı ve İsmail Kartal'ın Gaziantep FK maçının hazırlıklarında takımın başında olacağını şu sözlerle duyurdu:

İsmail Kartal geri dönmeye böyle ikna oldu...İşte perde arkasında yaşananlar

"Teknik Direktörümüz Sayın İsmail Kartal görevinin başındadır.

Takımımız, yarın (bugün) saat 11:30'da Teknik Direktörümüz İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştireceği antrenmanla Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam edecektir."

İsmail Kartal geri dönmeye böyle ikna oldu...İşte perde arkasında yaşananlar

İsmail Kartal'ın Fenerbahçe ile sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek.

#İsmail Kartal #Fenerbahçe
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
F.Bahçe'den İsmail Kartal için resmi açıklama!
Sonraki Haber
F.Bahçe'den İsmail Kartal için resmi açıklama!