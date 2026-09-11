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Fenerbahçe'den İsmail Kartal için resmi açıklama!

Fenerbahçe, İsmail Kartal'ın görevine devam ettiğini resmi açıklamayla duyurdu. Sarı-lacivertliler, Gaziantep FK maçının hazırlıklarının Kartal yönetiminde sürdürüleceğini açıkladı.

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Fenerbahçe'den İsmail Kartal için resmi açıklama!

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın geleceğiyle ilgili yaşanan belirsizliğe kulüpten resmi açıklama geldi. Sarı-lacivertli yönetim, deneyimli teknik adamın görevine devam ettiğini duyurdu.

Kulübün yaptığı açıklamada, Kartal'ın takımın başında olduğu belirtilirken, Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçının hazırlıklarına da deneyimli çalıştırıcı yönetiminde devam edeceği ifade edildi. Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Kamuoyuna Bilgilendirme

Teknik Direktörümüz Sayın İsmail Kartal görevinin başındadır.

Takımımız, yarın saat 11.30'da Teknik Direktörümüz İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştireceği antrenmanla Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam edecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

#Gaziantep FK #İsmail Kartal #Fenerbahçe
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