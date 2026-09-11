Fenerbahçe'de İsmail Kartal sonrası yeni hoca adayları belli oldu!
İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrası Fenerbahçe'de teknik direktör arayışı başladı. Sarı-lacivertli yönetim, sezonun kritik döneminde takımın başına geçecek yeni hocayı belirlemek için çalışmalarını hızlandırdı. İşte Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile 1-1 berabere kalan sarı-lacivertlilerde tecrübeli teknik adam, karşılaşmanın ardından görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Kartal, kararını "Kulübümün önünü açmak için" ifadeleriyle duyururken, yaşanan gelişme kısa sürede gündemin en önemli maddesi oldu.
İsmail Kartal'ın istifa açıklaması Fenerbahçe yönetimini de hazırlıksız yakaladı.
Başkan Aziz Yıldırım, maçın ardından yaptığı açıklamada Kartal'ın görevine devam edeceğini söyledi.
Yıldırım, tecrübeli teknik adamın maç sırasında kafasına su şişesi atılmasından ve üzerinde oluşan baskıdan etkilendiğini belirterek, "İsmail Kartal, görevinin başındadır" mesajını verdi.
Ancak Kartal'ın kararının ardından başlayan süreç, bugün yapılan görüşmelerle farklı bir noktaya taşındı.
Taraflar arasında yapılan değerlendirmelerin ardından Fenerbahçe'de yeni teknik direktör arayışı gündeme geldi.
Sarı-lacivertli yönetimin önündeki en önemli konu, mevcut kadroyu ve sezon planlamasını bozmayacak bir teknik adamı kısa sürede takımın başına getirmek.
Fenerbahçe'nin 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne döndüğü bir dönemde yaşanan bu teknik direktör krizi, yönetimin vereceği kararı daha da kritik hale getirdi.
Yeni teknik direktör konusunda ise hem camiayı tanıyan yerli isimler hem de üst düzey kariyere sahip yabancı çalıştırıcılar gündemde.
İŞTE FENERBAHÇE'NİN TEKNİK DİREKTÖR ADAYLARI
VOLKAN DEMİREL
Fenerbahçe için daha önce "Her zaman göreve hazırım" mesajı veren Demirel, camiayı ve kulübün yapısını yakından tanıması nedeniyle öne çıkan adaylardan biri.
EMRE BELÖZOĞLU
Daha önce Fenerbahçe'yi çalıştıran Belözoğlu, Kasımpaşa'daki başarılı başlangıcının ardından yeniden sarı-lacivertli takımın gündemine geldi.
ANTONIO CONTE
Kariyeri ve kazandığı başarılarla dikkat çeken İtalyan teknik adam, listenin en iddialı yabancı isimlerinden. Ancak sezon başı kampı yapmadığı takımları çalıştırmak istememesi, transfer ihtimalini zorlaştırıyor.
VINCENZO MONTELLA
Roma karşılaşmasını tribünden takip eden A Milli Takım Teknik Direktörü Montella da Kartal sonrası adaylar arasında gösteriliyor. Türkiye'yi ve Süper Lig'i yakından tanıması İtalyan çalıştırıcının önemli avantajlarından biri.
Fenerbahçe yönetiminin kısa süre içerisinde adaylarla ilgili görüşmeleri hızlandırması ve takımın başına geçecek teknik adam konusunda kararını vermesi bekleniyor.