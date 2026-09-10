Bartuğ Elmaz: Rakibimizi çok iyi analiz ettik

Fenerbahçe’nin Roma ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından Bartuğ Elmaz konuştu. Genç futbolcu, kendisine güvenen İsmail Kartal’a teşekkür ederken, rakibi iyi analiz ettiklerini ve alınan 1 puanın önemli olduğunu söyledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında sahasında Roma'yı konuk eden Fenerbahçe, mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli futbolcu Bartuğ Elmaz açıklamalarda bulundu. Kendisine forma şansı veren teknik direktör İsmail Kartal'a teşekkür eden genç oyuncu, verilen güveni boşa çıkarmamak için elinden geleni yaptığını söyledi.

"RAKİBİMİZİ ÇOK İYİ ANALİZ ETTİK"

Maça çok iyi hazırlandıklarını belirten Bartuğ Elmaz, "Öncelikle bu kadar büyük bir maçta bana şans verdiği için İsmail Hocama teşekkür ediyorum. Bana güvendi, ben o güvenini boşa çıkarmamak için elimden geleni yaptım. Rakibimizi çok iyi analiz ettik. Ona göre çalışmalar yaptık. Bugün de en iyi şekilde sahaya yansıttık." ifadelerini kullandı.

"PUAN ALDIĞIMIZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ"

Roma karşısında galibiyeti kaçırdıklarını dile getiren Bartuğ, Şampiyonlar Ligi'nde alınan her puanın önemine dikkat çekti.

Genç futbolcu, "Kazanabilirdik, beraberlik de kötü değil. Puanlar çok önemli Şampiyonlar Ligi'nde. Puan aldığımız için çok mutluyuz." dedi.