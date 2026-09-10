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Fenerbahçe taraftarı Gazi Gerçek Yaşar’ı unutmadı

Fenerbahçe taraftarından anlamlı vefa… Sarı-lacivertliler, Roma karşılaşması öncesinde Beşiktaş derbisinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Gazi Gerçek Yaşar’ı unutmadı.

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Fenerbahçe taraftarı Gazi Gerçek Yaşar’ı unutmadı

Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ilk haftasında temsilcilerimizden Fenerbahçe, Roma'yı konuk etti. Sarı-lacivertli taraftarlar, geçtiğimiz hafta oynanan Beşiktaş derbisi sırasında geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yetiren Gazi Gerçek Yaşar için pankart açtı.

#Fenerbahçe #Roma #Beşiktaş
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