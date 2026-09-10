Fenerbahçe taraftarı Gazi Gerçek Yaşar’ı unutmadı
Fenerbahçe taraftarından anlamlı vefa… Sarı-lacivertliler, Roma karşılaşması öncesinde Beşiktaş derbisinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Gazi Gerçek Yaşar’ı unutmadı.
Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ilk haftasında temsilcilerimizden Fenerbahçe, Roma'yı konuk etti. Sarı-lacivertli taraftarlar, geçtiğimiz hafta oynanan Beşiktaş derbisi sırasında geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yetiren Gazi Gerçek Yaşar için pankart açtı.
Derbide kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Gerçek Yaşar unutulmadı.— TRT Spor (@trtspor) September 10, 2026
🟡🔵 Kadıköy'de Gerçek Yaşar pankartı tribünlerde yerini aldı. pic.twitter.com/35v3ySrgQv