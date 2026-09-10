Fenerbahçe'den açıklama

Fenerbahçe, resmi internet sitesinden bir açıklamada bulundu.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Bugün bir medya mecrasında, Sayın Aziz Yıldırım'ın sağlık heyetimiz ve Medicana Hastanesi yetkilileriyle, futbolcularımızın sağlık raporları ve sahaya dönüş süreçlerine ilişkin bir toplantı gerçekleştirdiği yönünde ifadeler kullanılmıştır.



Söz konusu iddia gerçeği yansıtmamaktadır. Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım, haberde iddia edildiği şekilde herhangi bir toplantı gerçekleştirmemiştir.



Kulübümüzün sağlık heyeti ile sağlık sponsorumuz Medicana, futbolcularımızın sağlık süreçlerinin yönetiminde koordinasyon ve iş birliği içerisinde çalışmalarını sürdürmektedir. Haberde ima edildiği şekilde taraflar arasında tıbbi değerlendirme ve süreçlerin yönetimine ilişkin herhangi bir sorun bulunmamaktadır."