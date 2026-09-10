Fenerbahçe-Roma | CANLI (UEFA Şampiyonlar Ligi)
Temsilcimiz Fenerbahçe, uzun yıllar sonra katıldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçında sahasında Roma'yı ağırlıyor. İsmail Kartal'ın öğrencileri bu kritik mücadeleden mutlaka zaferle ayrılmayı amaçlıyor. Fenerbahçe ile Roma arasında oynanacak olan bu maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
Temsilcimiz Fenerbahçe, 18 yıl sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahneye çıkıyor. İsmail Kartal'ın öğrencileri Kadıköy'de dev maçta İtalya'nın önde gelen takımlarından Roma'yı konuk edecek. Fenerbahçe ile Roma arasında oynanacak olan bu heyecanlı maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
İŞTE F.BAHÇE-ROMA MAÇININ İLK 11'LERİ:
Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Ake, Brown, Kante, İsmail, Bartuğ, Greenwood, Kerem, Muriç.
Roma: Svilar, Mancini, Ndicka, Hermoso, Rensch, Cristante, Kone, Wesley, Dybala, Soule, Malen.
FENERBAHÇE - ROMA MAÇI SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe-Roma maçı 10 Eylül 2026 Perşembe günü saat 19.45'te başladı.
FENERBAHÇE-ROMA MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe'nin Roma ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı TRT 1 ekranlarında yayınlanıyor. Fenerbahçe'nin 2026/27 Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki ilk maçı olan mücadele, sarı-lacivertli takımın Avrupa macerası açısından da büyük önem taşıyor.