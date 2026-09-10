Fenerbahçe-Roma | CANLI (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Temsilcimiz Fenerbahçe, uzun yıllar sonra katıldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçında sahasında Roma'yı ağırlıyor. İsmail Kartal'ın öğrencileri bu kritik mücadeleden mutlaka zaferle ayrılmayı amaçlıyor. Fenerbahçe ile Roma arasında oynanacak olan bu maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...