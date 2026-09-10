UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile 1-1 berabere kalan temsilcimiz Fenerbahçe'de golü kaydeden Archie Brown, karşılaşma sonrası konuştu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile 1-1 berabere kalan temsilcimiz Fenerbahçe'de golü kaydeden Archie Brown, maçın ardından konuştu.

İngiliz oyuncu, "Bugün 3 puan almayı çok istedik. Kazanabilirdik de. Dolayısıyla bu durumdan ötürü biraz hayal kırıklığı da yaşıyorum. Çok sıkı bir şekilde çalıştık maç boyunca. Atmış olduğum golden ötürü de çok mutluyum. Umarım devamı gelir. Maçın yarıları çok farklıydı. İkinci yarıda çok daha iyi oynadık. Kaliteli ve iyi bir takıma karşı oynadık. Biz şu anda olmamız gereken yerdeyiz ama mütevazı şekilde devam etmemiz gerekiyor. Biraz daha üzerine koyarak Şampiyonlar Ligi'nde ilerleyebileceğimizi düşünüyorum." dedi.