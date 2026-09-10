Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, İsmail Kartal'ın istifası sonrası açıklamalarda bulundu. Yıldırım, Kartal'ın görevine devam ettiğini açıkladı.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, İsmail Kartal'ın istifası sonrası açıklamalarda bulundu.

İŞTE AZİZ YILDIRIM'IN AÇIKLAMALARI

"HİÇBİRİMİZİN HABERİ YOKTU"

"İstifadan hiçbirimizin haberi yoktu. Fenerbahçe camiasından bir alışkanlık olmuş. Camianın değerlerine kimse sahip çıkmıyor. Yok takım zayıf, yok takım şöyle diye Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne kalması sorgulandı. Herkes başkan ve antrenör yerine karar veriyor. Herkes sakin olacak. Herkes bekleyecek.

"KİMLE YAPTIK? İSMAİL KARTAL'LA"

Şampiyonlar Ligi'ne kalacağız dedik kaldık. Kimle yaptık, İsmail Kartal'la. Biz desteğiz. Onun istediği oyuncular varsa yönetim olarak konuşuyoruz, yapmaya çalışıyoruz. Ben 200 milyona futbolcu alırım ama kulübe ne zarar verir, kimse bunu tartışmıyor.

"BU KADAR SIKINTIYA İNSAN DAYANABİLİR Mİ?"

Fenerbahçe'de bir alışkanlık olmuş. Camiasının hiçbir değerine değer vermiyor. Bu kadar sıkıntıya insanlar dayanabilir mi ya? Hepimiz stres altındayız, benim sosyal medyam yok ben rahatım. Bundan etkileniyorlar. 18 yıl sonra bir yönetim ve hoca Şampiyonlar Ligi'ne kalma başarısı gösteriyor. Alkışlayacağınız yerde gömüyorsunuz. Size demiyorum. Genel konuşuyorum. Fenerbahçeliyim diyen yorumcuların hepsi Fenerbahçe'ye ihanet ediyor.

"İSMAİL KARTAL'IN KAFASINA ŞİŞE ATTILAR"

İsmail Kartal ile konuştum. Şimdi içeride konuştu. Şişe atıldığını söylüyor. Baskıyı söylüyor. İlaç alıyorum diyor. Ben de 30 tane ilaç alıyorum. İsmail Kartal bizim evladımız."

"İSMAİL KARTAL GÖREVİNİN BAŞINDADIR"

İsmail Kartal evine gidiyor rahat olun. İsmail Kartal görevinin başındadır. Camia, İsmail Kartal'a sahip çıksın! İsmail Kartal'ın devam edeceğim demesine gerek yok, ben onun büyüğüyüm, devam edeceksin dedim! Biz bir aileyiz!"