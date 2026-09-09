Fenerbahçe'ye Marco Asensio'dan bir kötü haber daha!
Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle Konyaspor maçından beri sahalardan uzak kalan Marco Asensio hakkında flaş bir gelişme yaşandı. İspanyol yıldızın bir süre daha forma giyemeyeceği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Giriş Tarihi:
PAYLAŞ
ABONE OL
YAZI
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında ilk kez mücadele edecek Fenerbahçe'nin macerası yarın başlayacak. Sarı-lacivertliler, yarın saat 19.45'te evinde Roma ile karşı karşıya gelecek.
Polonya temsilcisi Gornik Zabrze'yi 1-0 ve 1-1'lik skorlarla eleyen sarı-lacivertliler, 3. eleme turunda Avusturya ekibi Sturm Graz ile karşılaştı. Rakibini 2-0 ve 1-0'lık sonuçlarla saf dışı bırakan Kanarya, adını play-off turuna yazdırdı.
Play-off aşamasında Fransız temsilcisi Lyon ile eşleşen Fenerbahçe, sahasında oynadığı ilk maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Rövanş karşılaşmasında deplasmanda 2-1 galip gelen sarı-lacivertliler, böylece Şampiyonlar Ligi hasretine son vererek lig aşamasına yükseldi.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 41. MAÇ
Roma karşılaşması, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi tarihindeki 41. müsabakası olacak. Sarı-lacivertli ekip, organizasyonda daha önce oynadığı 40 karşılaşmada 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 23 mağlubiyet aldı.
Fenerbahçe bu maçlarda rakip filelere 42 gol gönderirken, kalesinde 70 gol gördü.
MANZANO YÖNETECEK
Fenerbahçe ile Roma arasında oynanacak mücadelede İspanyol hakem Jesus Gil Manzano düdük çalacak. Manzano'nun yardımcılıklarını Diego Barbero ve Guadalupe Porras Ayuso üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Juan Martinez Munuera olurken, VAR'da Cesar Soto, AVAR'da ise Valentin Gomez görev yapacak.
GÖZLER ASENSIO'DA
Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçına çıkmaya hazırlanan Fenerbahçe'de orta saha ve hücum hattındaki eksikler dikkat çekiyor.
Guendouzi'nin cezası nedeniyle forma giyemeyecek olması sonrasında gözler Marco Asensio'ya çevrilmişti.
Ancak Beşiktaş derbisinin ardından sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan İspanyol futbolcuyla ilgili beklenen haber geldi.
Takvim'de yer alan habere göre, Marco Asensio'nun Roma karşılaşmasının kadrosunda yer almayacağı kesinleşti.
Tecrübeli oyuncunun, Roma maçının ardından Süper Lig'de oynanacak Gaziantep FK karşılaşmasında forma giyip giymeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.
Teknik heyetin, Asensio'yu tamamen hazır hale gelmeden riske etmek istemediği ve yıldız futbolcunun dönüşü konusunda temkinli davranacağı belirtildi.
7 MAÇTA FORMA GİYDİ
Fenerbahçe'nin 10 numarası Marco Asensio, bu sezon sarı-lacivertli formayla 7 karşılaşmada görev yaptı.
İspanyol yıldız söz konusu maçlarda 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
Geçtiğimiz sezon Paris Saint-Germain'den transfer edilen Asensio'nun güncel piyasa değeri ise 15 milyon Euro olarak gösteriliyor.