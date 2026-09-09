Fenerbahçe'ye Marco Asensio'dan bir kötü haber daha!

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle Konyaspor maçından beri sahalardan uzak kalan Marco Asensio hakkında flaş bir gelişme yaşandı. İspanyol yıldızın bir süre daha forma giyemeyeceği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)