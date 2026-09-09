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Fenerbahçe'de flaş gelişme! UEFA uyardı sözleşmesi değişti

Yaz transfer döneminde önemli yıldızları kadrosuna katan ve ciddi harcamalar yapan Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertlilerin mali yapısını inceleme altına alan UEFA'nın, Fenerbahçeli o ismin sözleşmesi hakkında kulübü uyardığı ve bunun sonucunda kontratta değişikliğe gidildiği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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Fenerbahçe'de flaş gelişme! UEFA uyardı sözleşmesi değişti

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş'a evinde 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de önemli gelişmeler yaşanıyor.

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Fenerbahçe'de flaş gelişme! UEFA uyardı sözleşmesi değişti

Sarı lacivertliler derbide aldığı yenilgi sonrası ligde 4 hafta sonunda 2. kaybını yaşamış oldu.

Fenerbahçe'de flaş gelişme! UEFA uyardı sözleşmesi değişti

Kanarya'da bu sonucun ardından moraller bozulurken, gözler UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında oynanacak Roma karşılaşmasına çevrildi.

Fenerbahçe'de flaş gelişme! UEFA uyardı sözleşmesi değişti

İsmail Kartal ve öğrencileri Roma mücadelesinden zaferle ayrılmak isterken, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu hakkında ise sürpriz bir haber geldi.

Fenerbahçe'de flaş gelişme! UEFA uyardı sözleşmesi değişti

SÖZLEŞMESİ DEĞİŞTİ!

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'nun maaşıyla ilgili flaş bir gelişme yaşandığı ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de flaş gelişme! UEFA uyardı sözleşmesi değişti

Edinilen bilgiler doğrultusunda Fenerbahçe, UEFA'nın uyarı vermesinin ardından Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesinde değişikliğe gitti.

Fenerbahçe'de flaş gelişme! UEFA uyardı sözleşmesi değişti

Milli oyuncuya geçen sezon kulüp tarafından yıllık 222 bin TL ücret ödendiğini ve bu rakamın federasyonda kayıtlı olduğu ifade ediliyor.

Fenerbahçe'de flaş gelişme! UEFA uyardı sözleşmesi değişti

MAAŞINI KULÜP ÖDEYECEK

UEFA'nın bu konuda inceleme yaptığını ve sonrasında Kerem'in yıllık ücretinin 4 milyon 750 bin euro'ya çıktığı belirtiliyor.

Fenerbahçe'de flaş gelişme! UEFA uyardı sözleşmesi değişti

Kerem'in Fenerbahçe'ye transferinin ardından maaşının Hakan Safi'nin şirketi üzerinden yapılan özel imaj hakkı sözleşmesiyle karşılandığı açıklanmıştı.

Fenerbahçe'de flaş gelişme! UEFA uyardı sözleşmesi değişti

Takvim'in haberine göre, Kerem'in maaşının artık kulüp tarafından ödeneceği öğrenildi.

Fenerbahçe'de flaş gelişme! UEFA uyardı sözleşmesi değişti

BU SEZON 8 MAÇA ÇIKTI!

Kerem Aktürkoğlu bu sezon Fenerbahçe'de toplam 8 karşılaşmada görev aldı.

Fenerbahçe'de flaş gelişme! UEFA uyardı sözleşmesi değişti

27 yaşındaki kanat oyuncusu bu maçlarda 2 asist kaydetti.

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