Fenerbahçe'de flaş gelişme! UEFA uyardı sözleşmesi değişti
Yaz transfer döneminde önemli yıldızları kadrosuna katan ve ciddi harcamalar yapan Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertlilerin mali yapısını inceleme altına alan UEFA'nın, Fenerbahçeli o ismin sözleşmesi hakkında kulübü uyardığı ve bunun sonucunda kontratta değişikliğe gidildiği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş'a evinde 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de önemli gelişmeler yaşanıyor.