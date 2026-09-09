UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında Fenerbahçe sahasında Roma'yı konuk edecek. Karşılaşma öncesi sarı lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal ve futbolculardan Milan Skriniar açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Roma'yı ağırlayacak. Mücadele öncesi teknik direktör İsmail Kartal ve takım kaptanı Milan Skriniar açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

İsmail Kartal: "Roma maçı ile ilgili çalışmalarımızı hemen hemen tamamladık. Bu akşam küçük bir taktik idmanı olacak. Roma'nın bütün analizlerini yaptık. İyi çalıştık. Güzel antrenmanlar yaptık."

"Roma, tarihinin en güçlü kadrosuna sahip. Şu anda formdalar ve ligde 3 maçı da kazandılar. 2 senedir Gasperini ile çalışıyorlar."

"Maça hazırız. Sadece savunma değil, hücum anlamında da rakibin eksikliklerini tespit ettik. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Taraftarımız her zaman olduğu gibi bizim için itici güç olacak. Biz kendimize güveniyoruz."

"Roma'ya göre bir kurgumuz olacak. Onların boşluklarından faydalanmak isteyen bir Fenerbahçe olarak mücadele edeceğiz."

"Tüm oyuncularımız değerli, her sistemde oynamayı bilen oyuncular ve yarınki maçta Roma'ya göre farklı bir dizilişimiz olacak."

"Tamamen geçişe uygun bir oyun oynamayacağız. İyi bir takım, sahanın her yerinde pres yapıyorlar ve kendilerine göre oyunu riske ettikleri alanlar var. Biz bunları kullanarak sonuç almaya çalışacağız."

ASENSIO'NUN SAKATLIĞI DEVAM EDİYOR

"Asensio'nun sakatlığı devam ediyor. Elimizde çok değerli oyuncular var, Asensio ve Guendouzi'yi aratmayacaklar ve ellerinden geleni yapacaklar."

"18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne kaldığımız için çok mutluyuz. Bunu hep birlikte başardık. Şampiyonlar Ligi'nde ilk maça çıkacağız. Çok heyecanlıyız. Kim oynarsa oynasın, herkesin elinden geleni yapacağını biliyorum ve görüyorum. Şu anda kendimden ve oyuncularımdan çok eminim."

"Taraftarlar bizim her şeyimiz, olmazsa olmazımız. Bugüne kadar bizi hiç yalnız bırakmadılar. Onlara minnettarız. Onlar için elimizden geleni yapacağız. Bu bir Şampiyonlar Ligi, strateji maçı. Bunun bilincinde bize destek vermeleri gerekiyor. Oyunun son düdüğüne kadar hep birlikte mücadele etmeli, bir bütün olmalıyız. Bir bütün olarak bu mücadeleyi vermeliyiz."

Milan Skriniar: "Çok mutluyuz çünkü 18 sene sonra yine Şampiyonlar Ligi, bu çok güzel stadyuma geri döndü. Çok büyük bir sorumluluğumuz var taraftara karşı. Roma çok güçlü bir takım fakat bence biz kendimizi çok iyi hazırladık ve Şampiyonlar Ligi'nde ilk puanları almak istiyoruz. Çok güçlü bir takım bizi bekliyor yarın. Çok iyi mücadele ediyorlar, çok güçlü oyuncuları var. Sadece savunmada değil, hücumda da hep birlikte güçlerimizi birleştirmeliyiz ve onların güçlü noktalarını hedef almalıyız."



GASPERINI SÖZLERİ



"Gasperini'ye karşı birçok kez oynadım. Maçlar çok zordu. Gerçekten çok fiziksel bir futbol ortaya koyuyor, çok koşuyorlar. Tabii ki Roma ile kalite daha da yükseldi. Çok söyleyecek bir şey yok, biz çok iyi çalıştık ve detaylı analizler yaptık. Bence hazırız bu maça."



"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OYNAMIŞ OYUNCULARIMIZ VAR"



"Şampiyonlar Ligi'nde oynamış deneyimli oyuncularımız var, daha az deneyimli oyuncular var ama Şampiyonlar Ligi'nde heyecan hep aynı kalıyor. Hepimiz gerçekten Şampiyonlar Ligi'nde oynamaktan gururluyuz, her birimiz elinden geleni yapmaya çalışacak."