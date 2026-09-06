Luis Suarez'den Fenerbahçe iddialarına yanıt! Hakan Safi anlaştığını açıklamıştı
Hakan Safi'nin Fenerbahçe başkan adaylığı döneminde kamuoyuna duyurduğu Luis Suárez transferiyle ilgili merak edilen iddia, Kolombiyalı golcünün açıklamalarıyla netlik kazandı. Sporting forması giyen Suárez, yaptığı açıklama ile sessizliğini bozdu. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe'de başkanlık seçimleri öncesinde en çok konuşulan vaatlerden biri, Hakan Safi'nin Kolombiyalı golcü Luis Suárez'i sarı-lacivertli formayla buluşturacağı iddiası olmuştu.
O dönem kamuoyunda büyük ses getiren bu transfer vaadi uzun süre tartışılırken, anlaşmanın gerçekten yapılıp yapılmadığı da merak konusu olmuştu.