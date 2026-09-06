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Luis Suarez'den Fenerbahçe iddialarına yanıt! Hakan Safi anlaştığını açıklamıştı

Hakan Safi'nin Fenerbahçe başkan adaylığı döneminde kamuoyuna duyurduğu Luis Suárez transferiyle ilgili merak edilen iddia, Kolombiyalı golcünün açıklamalarıyla netlik kazandı. Sporting forması giyen Suárez, yaptığı açıklama ile sessizliğini bozdu. İşte detaylar... (FB spor haberi)

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Luis Suarez'den Fenerbahçe iddialarına yanıt! Hakan Safi anlaştığını açıklamıştı

Fenerbahçe'de başkanlık seçimleri öncesinde en çok konuşulan vaatlerden biri, Hakan Safi'nin Kolombiyalı golcü Luis Suárez'i sarı-lacivertli formayla buluşturacağı iddiası olmuştu.

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Luis Suarez'den Fenerbahçe iddialarına yanıt! Hakan Safi anlaştığını açıklamıştı

O dönem kamuoyunda büyük ses getiren bu transfer vaadi uzun süre tartışılırken, anlaşmanın gerçekten yapılıp yapılmadığı da merak konusu olmuştu.

Luis Suarez'den Fenerbahçe iddialarına yanıt! Hakan Safi anlaştığını açıklamıştı

Aradan geçen sürenin ardından Sporting'in Kolombiyalı forveti Luis Suárez, ilk kez bu iddialara doğrudan yanıt verdi.

Luis Suarez'den Fenerbahçe iddialarına yanıt! Hakan Safi anlaştığını açıklamıştı

Tecrübeli golcü, Hakan Safi ile bir anlaşma yapıldığını doğrularken, transferin gerçekleşmediğini ancak yaşanan süreci inkâr etmeyeceğini söyledi.

Luis Suarez'den Fenerbahçe iddialarına yanıt! Hakan Safi anlaştığını açıklamıştı

Portekiz basınına konuşan Suárez, dürüstlüğüne vurgu yaparak dikkat çeken ifadeler kullandı. Kolombiyalı futbolcu, "Beni tanımlayan bir şey varsa o da yalan söylemememdir" diyerek sözlerine başladı.

Luis Suarez'den Fenerbahçe iddialarına yanıt! Hakan Safi anlaştığını açıklamıştı

Sporting Başkanı'nın da daha önce konu hakkında net açıklamalar yaptığını hatırlatan Suárez, transfer dönemlerinde birçok gelişmenin yaşanabileceğini belirtti.

Luis Suarez'den Fenerbahçe iddialarına yanıt! Hakan Safi anlaştığını açıklamıştı

Yıldız oyuncu, "Bunun hiçbir zaman yaşanmadığını söylemeyeceğim çünkü yaşandı" sözleriyle Hakan Safi iddialarını doğruladı.

Luis Suarez'den Fenerbahçe iddialarına yanıt! Hakan Safi anlaştığını açıklamıştı

Suárez, buna rağmen kariyerine Sporting'de devam etme kararı aldığını vurguladı.

Luis Suarez'den Fenerbahçe iddialarına yanıt! Hakan Safi anlaştığını açıklamıştı

Kameralara ve taraftarlara seslenen golcü oyuncu, hiçbir yere gitmediğini ve tüm odağının Sporting olduğunu ifade etti.

Luis Suarez'den Fenerbahçe iddialarına yanıt! Hakan Safi anlaştığını açıklamıştı

Sahada kulübüne olan bağlılığını göstermeye devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Luis Suarez'den Fenerbahçe iddialarına yanıt! Hakan Safi anlaştığını açıklamıştı

Yaşanan açıklamaların ardından Sporting Teknik Direktörü Rui Borges de konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Portekizli teknik adam, Luis Suárez gibi başarılı bir santrforun transfer piyasasında ilgi görmesini son derece doğal karşıladığını söyledi.

Luis Suarez'den Fenerbahçe iddialarına yanıt! Hakan Safi anlaştığını açıklamıştı

Borges, transfer söylentilerinin zaman zaman futbolcuların düşüncelerini etkileyebileceğini ancak Suárez'in profesyonelliğinden hiçbir zaman şüphe duymadığını belirtti. Deneyimli çalıştırıcı, oyuncusunu her zaman işine odaklanmış ve yüksek konsantrasyonla çalışan biri olarak gördüğünü dile getirdi.

Luis Suarez'den Fenerbahçe iddialarına yanıt! Hakan Safi anlaştığını açıklamıştı

Rui Borges ayrıca, Kolombiyalı golcünün Sporting'de mutsuz ya da ayrılmak isteyen bir tavır sergilemediğinin altını çizdi.

Luis Suarez'den Fenerbahçe iddialarına yanıt! Hakan Safi anlaştığını açıklamıştı

Ne Suárez'de ne de başka bir oyuncuda ayrılma arzusu gözlemlediğini söyleyen Borges, takımın tüm oyuncularının kulübe yardımcı olma konusunda büyük istek gösterdiğini ifade etti.

Luis Suarez'den Fenerbahçe iddialarına yanıt! Hakan Safi anlaştığını açıklamıştı

Luis Suárez'in açıklamalarıyla birlikte, Hakan Safi'nin seçim döneminde gündem yaratan transfer vaadinin yalnızca bir söylentiden ibaret olmadığı, taraflar arasında gerçekten bir anlaşma zemini oluştuğu da futbolcu tarafından ilk kez doğrulanmış oldu.

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