Luis Suarez'den Fenerbahçe iddialarına yanıt! Hakan Safi anlaştığını açıklamıştı

Hakan Safi'nin Fenerbahçe başkan adaylığı döneminde kamuoyuna duyurduğu Luis Suárez transferiyle ilgili merak edilen iddia, Kolombiyalı golcünün açıklamalarıyla netlik kazandı. Sporting forması giyen Suárez, yaptığı açıklama ile sessizliğini bozdu. İşte detaylar... (FB spor haberi)