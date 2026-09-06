Fenerbahçe transferde masadan kalkmıştı! İşte yönetimin planı

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminin son gününde gündemine aldığı Adil Demirbağ için yaptığı girişimin neden sonuçlanmadığına dair yeni bir iddia ortaya atıldı.
Sarı-lacivertlilerin, Konyaspor'un talep ettiği bonservis bedelini yüksek bulması nedeniyle masadan kalktığı öne sürüldü.
Böylece Adil Demirbağ transferi, transfer döneminin bitmesiyle birlikte rafa kalkarken sarı-lacivertlilerin oyuncudan tamamen vazgeçmediği öne sürüldü.
Yaklaşık altı sezondur Konyaspor forması giyen Adil Demirbağ'ın kulübüyle olan kontratı sezon sonunda sona erecek.
Bu nedenle ara transfer döneminde Konyaspor'un oyuncuyu düşük bir bedelle elden çıkarmaya sıcak bakabileceği, yaz transfer döneminde ise Fenerbahçe'nin bonservis ödemeden yalnızca oyuncuyla anlaşmasının yeterli olacağı ifade ediliyor.
Hava toplarındaki etkinliği, ikili mücadele başarısı ve yerli olması nedeniyle Süper Lig'in birçok kulübünün radarında bulunan Adil'in güncel piyasa değeri ise 3 milyon euro seviyesinde gösteriliyor.