CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Fenerbahçe transferde masadan kalkmıştı! İşte yönetimin planı

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminin son gününde gündemine aldığı futbolcu için yaptığı girişimin neden sonuçlanmadığına dair yeni bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe transferde masadan kalkmıştı! İşte yönetimin planı

Fenerbahçe'de transferin son gününde gerçekleşmeyen transferinin sebebiyle ilgili flaş bir iddia gündeme geldi.

A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
Fenerbahçe transferde masadan kalkmıştı! İşte yönetimin planı

Kadrosuna yerli takviyesi yapmak isteyen sarı-lacivertliler, transferin son gününde de çalışmalarını sürdürüyordu.

Fenerbahçe transferde masadan kalkmıştı! İşte yönetimin planı

Bu doğrultuda da Fenerbahçe gündemine Süper Lig'de gösterdiği performansla öne çıkan Adil Demirbağ'ı gündemine almıştı.

Fenerbahçe transferde masadan kalkmıştı! İşte yönetimin planı

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminin son gününde gündemine aldığı Adil Demirbağ için yaptığı girişimin neden sonuçlanmadığına dair yeni bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe transferde masadan kalkmıştı! İşte yönetimin planı

Sarı-lacivertlilerin, Konyaspor'un talep ettiği bonservis bedelini yüksek bulması nedeniyle masadan kalktığı öne sürüldü.

Fenerbahçe transferde masadan kalkmıştı! İşte yönetimin planı

Takvim'in haberine göre yeşil-beyazlı kulüp, 28 yaşındaki savunmacı için 5 milyon euro bonservis bedeli talep etti. Fenerbahçe yönetimi ise bu rakamı sözleşme durumunu da göz önüne alındığında yüksek olduğunu düşünerek görüşmeleri sonlandırdı.

Fenerbahçe transferde masadan kalkmıştı! İşte yönetimin planı

Böylece Adil Demirbağ transferi, transfer döneminin bitmesiyle birlikte rafa kalkarken sarı-lacivertlilerin oyuncudan tamamen vazgeçmediği öne sürüldü.

Fenerbahçe transferde masadan kalkmıştı! İşte yönetimin planı

Fenerbahçe'nin önümüzdeki dönemde Adil Demirbağ için yeniden harekete geçebileceği konuşuluyor.

Fenerbahçe transferde masadan kalkmıştı! İşte yönetimin planı

Yönetimin en büyük kozu ise tecrübeli stoperin sözleşme durumu.

Fenerbahçe transferde masadan kalkmıştı! İşte yönetimin planı

Yaklaşık altı sezondur Konyaspor forması giyen Adil Demirbağ'ın kulübüyle olan kontratı sezon sonunda sona erecek.

Fenerbahçe transferde masadan kalkmıştı! İşte yönetimin planı

Bu nedenle ara transfer döneminde Konyaspor'un oyuncuyu düşük bir bedelle elden çıkarmaya sıcak bakabileceği, yaz transfer döneminde ise Fenerbahçe'nin bonservis ödemeden yalnızca oyuncuyla anlaşmasının yeterli olacağı ifade ediliyor.

Fenerbahçe transferde masadan kalkmıştı! İşte yönetimin planı

28 yaşındaki stoper, son yıllarda Konyaspor savunmasının en istikrarlı isimlerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Fenerbahçe transferde masadan kalkmıştı! İşte yönetimin planı

Hava toplarındaki etkinliği, ikili mücadele başarısı ve yerli olması nedeniyle Süper Lig'in birçok kulübünün radarında bulunan Adil'in güncel piyasa değeri ise 3 milyon euro seviyesinde gösteriliyor.

Fenerbahçe transferde masadan kalkmıştı! İşte yönetimin planı

Fenerbahçe'nin, savunmadaki yerli rotasyonunu güçlendirmek adına Adil Demirbağ dosyasını ara transfer döneminde yeniden açması sürpriz olmayacak. Sarı-lacivertliler, bu kez çok daha uygun şartlarda transferi tamamlama fırsatını elinde bulunduruyor

#Fenerbahçe #FB Spor Haberi #Hava #Süper Lig #Konyaspor
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
Ahmet Çakar: Oyundan atamadı!
Sonraki Haber
Ahmet Çakar: Oyundan atamadı!