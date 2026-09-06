Ahmet Çakar Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Sezonun ilk derbisi büyük heyecana sahne olurken siyah beyazlılar deplasmanda geriye düştüğü mücadeleyi 2-1 kazandı. Tartışmalı pozisyonlar ve hakem Halil Umut Meler derbiye damga vururken, Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, o pozisyonları değerlendirdi. İşte Ahmet Çakar'ın penaltı ve kırmızı kart yorumu...