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Ahmet Çakar Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Sezonun ilk derbisi büyük heyecana sahne olurken siyah beyazlılar deplasmanda geriye düştüğü mücadeleyi 2-1 kazandı. Tartışmalı pozisyonlar ve hakem Halil Umut Meler derbiye damga vururken, Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, o pozisyonları değerlendirdi. İşte Ahmet Çakar'ın penaltı ve kırmızı kart yorumu...

Giriş Tarihi:
Ahmet Çakar Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş sezonun ilk derbisinde Fenerbahçe'yi Rıdvan Yılmaz ve Dusan Vlahovic'in golleriyle 2-1 mağlup etti.

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Ahmet Çakar Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi

Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, tartışmalı pozisyonları değerlendirirken kırmızı kart ve penaltı yorumu dikkat çekti.

Ahmet Çakar Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi

İŞTE AHMET ÇAKAR'IN YAZISI...

"Önce şunu söyleyeyim, Beşiktaş anasının ak sütü gibi helal bir galibiyet aldı."

Ahmet Çakar Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi

"Üstelik Kadıköy'de Beşiktaş'ın böyle oynayacağını, bu kadar pozisyon bulabileceğini hiç düşünmemiştim."

Ahmet Çakar Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi

"F.Bahçe'nin attığı gol dışında neredeyse hiçbir pozisyonu yok."

Ahmet Çakar Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi

"Attığı gol de tamamen bir bireysel hata. Taçtan uzun bir top geldi, Agbadou bacaklarının arasına top gitti-geldi, kaçırdı ve Skriniar da golü yaptı."

Ahmet Çakar Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi

"Ama ondan sonra maçın mutlak hakimi Beşiktaş'tı. Önce Trossard'ın harika pasıyla Rıdvan çaprazdan vurdu, beraberlik geldi. Maçın geneline baktığımızda Beşiktaş'ın yakaladığı çok pozisyon var."

Ahmet Çakar Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi

"Kante dışında F.Baçe'de kimse ne yaptığını bilmiyor. Yaratıcı eksikliğini İsmail Kartal, İrfan Can ile gidermeye çalıştı ama nafile. Zaten dayanamadı, devre arasında oyundan aldı."

Ahmet Çakar Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi

"Talisca'yı satarsan böyle sorunlar yaşarsın."

Ahmet Çakar Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi

"Beşiktaş'ı hücum anlamında çok beğendim. Trossard çok iyi oynadı, Olaitan çok iyi oynadı. Kolay değil, Kadıköy'de bu kadar pozisyon bulmak her babayiğidin harcı değil."

Ahmet Çakar Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi

"Beşiktaş ne olursa olsun çok iyi takım olmuş. Son 20 dakika F.Bahçe'yi sahada fizik olarak da ezdiler."

Ahmet Çakar Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi

"Görünen o ki siz bu satırları okurken İsmail Kartal'ın suyu ısınmaya başlamıştır bile."

Ahmet Çakar Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi

"Hakem Halil Umut Meler için kötü maç yönetti diyemem. Hataları var mı? Var. Üç tane tartışmalı pozisyon."

Ahmet Çakar Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi

"İlkinde Vlahovic, Kante'ye faul yapıyor mu yoksa oyunun doğal gereği bir temas mı? Ama Halil Umut Meler golü iptal etti."

Ahmet Çakar Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi

"Skriniar ile Vlahovic kavgasında Vlahovic'in boğazını sıkan Skriniar'ı oyundan atamadı."

Ahmet Çakar Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi

"Son bölümde de Kerem penaltı bekledi ama devam kararı doğru."

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