Roma'ya transferi iptal olmuştu! İtalyan basınından flaş Oosterwolde iddiası
Transfer döneminin sona ermesine rağmen Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde transfer döneminin sonunda Roma'ya transferi direkten dönen Jayden Oosterwolde hakkında İtalyan basınından flaş bir iddia gündeme geldi. İşte detaylar...(FB spor haberi)
Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak Hollandalı yıldız Jayden Oosterwolde'nin geleceğiyle ilgili İtalya'dan dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.