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Roma'ya transferi iptal olmuştu! İtalyan basınından flaş Oosterwolde iddiası

Transfer döneminin sona ermesine rağmen Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde transfer döneminin sonunda Roma'ya transferi direkten dönen Jayden Oosterwolde hakkında İtalyan basınından flaş bir iddia gündeme geldi. İşte detaylar...(FB spor haberi)

Giriş Tarihi:
Roma'ya transferi iptal olmuştu! İtalyan basınından flaş Oosterwolde iddiası

Transfer döneminin sona ermesine rağmen Fenerbahçe'de flaş bir iddia gündeme geldi.

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Roma'ya transferi iptal olmuştu! İtalyan basınından flaş Oosterwolde iddiası

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak Hollandalı yıldız Jayden Oosterwolde'nin geleceğiyle ilgili İtalya'dan dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Roma'ya transferi iptal olmuştu! İtalyan basınından flaş Oosterwolde iddiası

Sezon başında Roma'ya transferi gündeme gelen ancak yaşadığı sakatlık nedeniyle bu transfer gerçekleşmeyen Hollandalı futbolcunun, kariyerine Serie A'da devam edebileceği öne sürüldü.

Roma'ya transferi iptal olmuştu! İtalyan basınından flaş Oosterwolde iddiası

Takvim'in La Gazzetta dello Sport'tan derlediği habere göre Roma, Oosterwolde ile transferin oyuncunun sakatlığını tamamen atlatması şartıyla gerçekleşmesi konusunda anlaşmaya vardı.

Roma'ya transferi iptal olmuştu! İtalyan basınından flaş Oosterwolde iddiası

İtalyan kulübünün, sağlık durumunu yakından takip ettiği Hollandalı futbolcunun tamamen hazır hale gelmesi durumunda Ocak ayındaki ara transfer döneminde resmi adım atacağı aktarıldı.

Roma'ya transferi iptal olmuştu! İtalyan basınından flaş Oosterwolde iddiası

Oosterwolde'nin sakatlığı nedeniyle transfer döneminde Roma'ya gitmesi gerçekleşmemişti.

Roma'ya transferi iptal olmuştu! İtalyan basınından flaş Oosterwolde iddiası

Ancak İtalyan ekibinin oyuncuya olan ilgisini sürdürdüğü ve transfer planını sezonun ikinci yarısına bıraktığı öne sürüldü.

Roma'ya transferi iptal olmuştu! İtalyan basınından flaş Oosterwolde iddiası

Sakatlığı nedeniyle ameliyat geçiren Oosterwolde, daha önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Fenerbahçeli taraftarlara seslenmiş ve aralık ayının başında yeniden forma giymeyi hedeflediğini açıklamıştı.

Roma'ya transferi iptal olmuştu! İtalyan basınından flaş Oosterwolde iddiası

Fenerbahçe de Hollandalı futbolcuyu Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil etmemişti.

Roma'ya transferi iptal olmuştu! İtalyan basınından flaş Oosterwolde iddiası

Oosterwolde'nin tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından yeniden sahalara dönmesi, Roma transferinin geleceği açısından da belirleyici olacak.

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