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İsmail Kartal’ın derbi şifresi belli! Mason Greenwood ve Vedat Muriç başrolde

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Beşiktaş derbisinde rakibin ön alan baskısını hızlı paslarla aşarak Mason Greenwood'u savunma arkasına kaçırmayı planlıyor. Tecrübeli çalıştırıcı, gol yollarında Vedat Muriç'in performansına da büyük önem veriyor. İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi:
İsmail Kartal’ın derbi şifresi belli! Mason Greenwood ve Vedat Muriç başrolde

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinin hazırlıkları sürerken, teknik direktör İsmail Kartal'ın rakibine karşı uygulamayı planladığı hücum stratejisi de netleşti.

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İsmail Kartal’ın derbi şifresi belli! Mason Greenwood ve Vedat Muriç başrolde

65 yaşındaki teknik adam, siyah-beyazlıların ön alan baskısını hızlı paslarla kırmayı ve kanatlardaki oyuncularının süratini kullanmayı planlıyor.

İsmail Kartal’ın derbi şifresi belli! Mason Greenwood ve Vedat Muriç başrolde

Kartal, bu şekilde Beşiktaş'ın savunma dengesinin hızlı çıkışlarla bozulacağını ve açıklar vereceğini düşünüyor.

İsmail Kartal’ın derbi şifresi belli! Mason Greenwood ve Vedat Muriç başrolde

VEDAT DUVAR OLACAK

Tecrübeli teknik adam, bu planda özellikle kanatlarda görev vereceği Mason Greenwood ve Oğuz Aydın'ın hücum gücüne güveniyor.

İsmail Kartal’ın derbi şifresi belli! Mason Greenwood ve Vedat Muriç başrolde

65 yaşındaki teknik adam, Vedat Muriç'ten de duvar olmasını istedi.

İsmail Kartal’ın derbi şifresi belli! Mason Greenwood ve Vedat Muriç başrolde

Kosovalı golcü stoperleri meşgul ederken, özellikle Greenwood, Rıdvan ve Emirhan'ın arasından savunma arkasına sarkacak.

İsmail Kartal’ın derbi şifresi belli! Mason Greenwood ve Vedat Muriç başrolde

İsmail Kartal, bu şekilde goller bulmayı ve maçı kazanmayı planlıyor.

İsmail Kartal’ın derbi şifresi belli! Mason Greenwood ve Vedat Muriç başrolde

DUSAN'A MILAN FRENİ

İsmail Kartal, 11'de çıktığı ilk maçta hat-trick yapan Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Dusan Vlahovic'i Milan Skriniar'la durdurmayı planlıyor. Tecrübeli çalıştırıcı, öğrencisinden Vlahovic'e yakın oynamasını istedi.

İsmail Kartal’ın derbi şifresi belli! Mason Greenwood ve Vedat Muriç başrolde

EN FAZLA İSMAİL OYNADI

Sarı-lacivertlilerde İsmail Yüksek, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplam 5 maçla Beşiktaş derbisinin atmosferini en fazla yaşayan isim olarak göze çarpıyor. İsmail, bu karşılaşmalarda 1 gol kaydetti.

İsmail Kartal’ın derbi şifresi belli! Mason Greenwood ve Vedat Muriç başrolde

İLK MAÇ HEYECANI

Fenerbahçe'de Ake, Oppong, Greenwood ve Lukaku'nun yanı sıra kaleci Mert Günok, süre almaları durumunda ilk kez sarı-lacivertli formayla Beşiktaş'a karşı derbi atmosferini sahada yaşayacak.

İsmail Kartal’ın derbi şifresi belli! Mason Greenwood ve Vedat Muriç başrolde

GÖZLER EDERSON'DA

Geçen sezon yaptığı kritik hatalardan dolayı eleştirilen Ederson, yeni sezona ise müthiş başladı. Birbirinden önemli kurtarışlara imza atan Brezilyalı kaleci, Beşiktaş karşısında taraftarın en güvendiği isimlerden biri.

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