Fenerbahçe'den transfer döneminin son gününde flaş bir hamle geldi. Sarı lacivertliler, 28 yaşındaki savunma oyuncusu Adil Demirbağ için Konyaspor'a resmi teklif yaptı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'den transfer döneminin son gününde flaş bir hamle geldi. Sarı lacivertliler, 28 yaşındaki stoper Adil Demirbağ için Süper Lig ekibi Konyaspor'a resmi teklif yaptı. İki kulübün transfer için pazarlık halinde oldukları öğrenildi.

Öte yandan Fenerbahçe'nin toplam 1.5 milyon Euro'yu bulan ilk teklifinin Konyaspor tarafından reddedildiği belirtildi. Kulüpler anlaşma sağlarsa deneyimli savunma oyuncusu İstanbul'a gelecek. Sarı lacivertlilerin, Konyaspor'a yapacağı ikinci teklifi yükseltmesi bekleniyor.

BU SEZON 3 MAÇTA GÖREV ALDI!

28 yaşındaki futbolcu bu sezon Konyaspor formasıyla 3 maçta görev aldı.

2027 yılına kadar Konyaspor'la sözleşmesi bulunan savunma oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 3 milyon Euro olarak gösteriliyor.