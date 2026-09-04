CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Adil Demirbağ harekatı! Resmi teklif yapıldı

Fenerbahçe'den transfer döneminin son gününde flaş bir hamle geldi. Sarı lacivertliler, 28 yaşındaki savunma oyuncusu Adil Demirbağ için Konyaspor'a resmi teklif yaptı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Adil Demirbağ harekatı! Resmi teklif yapıldı

Fenerbahçe'den transfer döneminin son gününde flaş bir hamle geldi. Sarı lacivertliler, 28 yaşındaki stoper Adil Demirbağ için Süper Lig ekibi Konyaspor'a resmi teklif yaptı. İki kulübün transfer için pazarlık halinde oldukları öğrenildi.

Öte yandan Fenerbahçe'nin toplam 1.5 milyon Euro'yu bulan ilk teklifinin Konyaspor tarafından reddedildiği belirtildi. Kulüpler anlaşma sağlarsa deneyimli savunma oyuncusu İstanbul'a gelecek. Sarı lacivertlilerin, Konyaspor'a yapacağı ikinci teklifi yükseltmesi bekleniyor.

BU SEZON 3 MAÇTA GÖREV ALDI!

28 yaşındaki futbolcu bu sezon Konyaspor formasıyla 3 maçta görev aldı.

2027 yılına kadar Konyaspor'la sözleşmesi bulunan savunma oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 3 milyon Euro olarak gösteriliyor.

#Fenerbahçe #Konyaspor #İstanbul #Süper Lig #FB Spor Haberi
A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
İşte F.Bahçe-Beşiktaş maçının 11'leri!
Sonraki Haber
İşte F.Bahçe-Beşiktaş maçının 11'leri!