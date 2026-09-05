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İsmail Kartal'dan Beşiktaş maçı öncesi açıklamalar: "Sezonun ilk derbisine iyi hazırlandık!"

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, maç öncesi konuştu.

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İsmail Kartal'dan Beşiktaş maçı öncesi açıklamalar: "Sezonun ilk derbisine iyi hazırlandık!"

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Deneyimli teknik adam, "Sezonun ilk derbisine oyuncularımızla iyi hazırlandık. Oyuncularımın morali, enerjileri, motivasyonları gayet iyi. Son maçları iyi oynayıp kazandık. Her geçen gün geliştiklerini söylüyor oyuncularım. Kendi evimizde iyi futbolla rakibimizi yenip yolumuza devam etmek istiyoruz. Oyunun kilidi, oyuncularımın taktik disiplini ve kendi işimizi yapmaktan geçiyor. Kendi işimizi yapacağız." ifadelerini kullandı.

#İsmail Kartal #Beşiktaş #Fenerbahçe #Trendyol Süper Lig
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