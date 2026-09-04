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İşte Fenerbahçe-Beşiktaş maçının 11'leri! Kadıköy'de nefes kesecek derbi

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş sezonun ilk derbisinde kozlarını paylaşacak. Chobani Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Öte yandan dev randevu öncesi iki takımın teknik direktörleri İsmail Kartal ve Vincenzo Italiano muhtemel 11'lerini belirledi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe ve Beşiktaş haberleri (FB BJK spor haberi)

Giriş Tarihi:
İşte Fenerbahçe-Beşiktaş maçının 11'leri! Kadıköy'de nefes kesecek derbi

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Sezonun ilk derbisine sahne olacak mücadele Chobani Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

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İşte Fenerbahçe-Beşiktaş maçının 11'leri! Kadıköy'de nefes kesecek derbi

İsmail Kartal'ın mağlubiyeti yok

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sarı-lacivertli ekibin başında Beşiktaş'a karşı 5 kez rakip oldu.

İşte Fenerbahçe-Beşiktaş maçının 11'leri! Kadıköy'de nefes kesecek derbi

Bu maçların 4'ünü kazanan Fenerbahçe, 1 mücadelede ise rakibiyle berabere kaldı.

İşte Fenerbahçe-Beşiktaş maçının 11'leri! Kadıköy'de nefes kesecek derbi

Vincenzo Italiano'nun ilk derbisi

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Vincenzo Italiano, Türkiye kariyerindeki ilk derbi sınavını verecek.

İşte Fenerbahçe-Beşiktaş maçının 11'leri! Kadıköy'de nefes kesecek derbi

Beşiktaş ile sezona üst üste galibiyetlerle başlayan Italiano, Fenerbahçe karşısında 3 puana ulaşarak ilk derbisini kazanmanın hesaplarını yapıyor.

İşte Fenerbahçe-Beşiktaş maçının 11'leri! Kadıköy'de nefes kesecek derbi

Tek eksik Asensio

Beşiktaş derbisi öncesinde Fenerbahçe'de tek eksik bulunuyor. Sakatlığı bulunan Marco Asensio, siyah-beyazlılara karşı forma giyemeyecek.

İşte Fenerbahçe-Beşiktaş maçının 11'leri! Kadıköy'de nefes kesecek derbi

TÜMOSAN Konyaspor mücadelesinde kafa travması yaşadığı için gözlem altında tutulan Kerem Aktürkoğlu ile iyileşen Mert Günok, yarınki maçta forma giyebilecek.

İşte Fenerbahçe-Beşiktaş maçının 11'leri! Kadıköy'de nefes kesecek derbi

Derbi öncesinde sarı-lacivertli ekipte Anderson Talisca gelişmesi yaşandı. Brezilyalı futbolcunun sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi.

İşte Fenerbahçe-Beşiktaş maçının 11'leri! Kadıköy'de nefes kesecek derbi

Dusan Vlahovic, derbiye formda geliyor

Beşiktaş'ın Sırp golcüsü Dusan Vlahovic, ligde geçen hafta oynanan Çorum FK maçında 3 golle yıldızlaştı.

İşte Fenerbahçe-Beşiktaş maçının 11'leri! Kadıköy'de nefes kesecek derbi

Siyah-beyazlı kariyerindeki ilk gollerini Karadeniz ekibine atan Vlahovic, yaptığı hat-trick ile galibiyette ön plana çıkan isim oldu.

İşte Fenerbahçe-Beşiktaş maçının 11'leri! Kadıköy'de nefes kesecek derbi

26 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe derbisinde de Vincenzo Italiano'nun en gol yollarındaki en büyük kozu durumunda.

İşte Fenerbahçe-Beşiktaş maçının 11'leri! Kadıköy'de nefes kesecek derbi

Yeni transfer Ümit Akdağ, forma bekleyecek

Beşiktaş'ta yeni transfer Ümit Akdağ, derbide görev verilmesi durumunda ilk kez siyah-beyazlı formayı giyecek.

İşte Fenerbahçe-Beşiktaş maçının 11'leri! Kadıköy'de nefes kesecek derbi

Dün İstanbul'a gelen ve lisansı çıkarılan futbolcunun maç kadrosunda olması bekleniyor.

İşte Fenerbahçe-Beşiktaş maçının 11'leri! Kadıköy'de nefes kesecek derbi

Fenerbahçe'de 5 oyuncu Beşiktaş'a karşı ilk kez

Fenerbahçe'de yeni transferlerden Nathan Ake, Kojo Oppong, Mason Greenwood ve Romelu Lukaku'nun yanı sıra kaleci Mert Günok, süre almaları durumunda ilk kez sarı-lacivertli formayla Beşiktaş'a karşı derbi atmosferini sahada yaşayacak.

İşte Fenerbahçe-Beşiktaş maçının 11'leri! Kadıköy'de nefes kesecek derbi

Geçtiğimi sezon devre arasında Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olan kaleci Mert Günok, sarı-lacivertli formayla siyah-beyazlılara karşı daha önce hiç forma giymedi.

İşte Fenerbahçe-Beşiktaş maçının 11'leri! Kadıköy'de nefes kesecek derbi

Beşiktaş'ta 13 futbolcu derbide ilk peşinde

Beşiktaş'ta Leandro Trossard, Kassoum Ouattara, Alexander Nübel, Ernest Poku, İlhan Fakılı, Fabio Miretti, Salih Özcan, Doğan Alemdar, Dusan Vlahovic, Ümit Akdağ, Ahmet Sami Bircan, Taylan Bulut ve Yasin Özcan şans bulmaları durumunda ilk kez Fenerbahçe'ye rakip olacak.

İşte Fenerbahçe-Beşiktaş maçının 11'leri! Kadıköy'de nefes kesecek derbi

Dev maça saatler kala iki takımın muhtemel 11'leri belli oldu...


FENERBAHÇE: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, İrfan Can, Oğuz Aydın, Greenwood, Vedat Muriç

İşte Fenerbahçe-Beşiktaş maçının 11'leri! Kadıköy'de nefes kesecek derbi

BEŞİKTAŞ: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Salih, Orkun, Olaitan, Cerny, Trossard, Vlahovic

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