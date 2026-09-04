İşte Fenerbahçe-Beşiktaş maçının 11'leri! Kadıköy'de nefes kesecek derbi

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş sezonun ilk derbisinde kozlarını paylaşacak. Chobani Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Öte yandan dev randevu öncesi iki takımın teknik direktörleri İsmail Kartal ve Vincenzo Italiano muhtemel 11'lerini belirledi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe ve Beşiktaş haberleri (FB BJK spor haberi)